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影／超壯觀美食長龍 清境長街宴綿延百公尺

2019-10-16 20:07聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉清境火把節25、26日於清境國小登場，當地居民今以源自雲南哈尼族習俗的「長街宴」為活動暖場，長桌在定遠新村街道上一字排開，桌上擺滿滇、緬、泰式特色料理，異國美食串成逾百公尺長龍，場面相當壯觀。

仁愛公所指出，「清境火把節」今年邁入第13年，活動將於25、26日晚上在清境國小展開，是結合鄉內原住民與合歡山新移民文化的特殊節慶，第1天是雲南之夜，第2天則為為原鄉之夜，每年則由「長街宴」揭開活動序幕。

今近午則在定遠新村封街舉行「長街宴」，鋪上紅布的長桌一字排開綿延上百公尺，桌上則擺滿雲南大薄片、香酥竹蟲、涼拌米線、香腸、烤雞、炸豬肉、雲南破酥包、臘肉、羊肉爐等雲南少數民族、台、原民傳統美食，猶如一條美食長龍。

南投縣雲南同鄉會表示，「火把節」源自彝、白、哈尼、納西、基諾等中國西南少數民族的傳統節日，又以彝族為主，猶如新年；1961年隨滇緬義胞落足仁愛清境，後以「薪火相傳」涵義象徵部落團結齊心，也延續滇緬游擊隊堅苦奮鬥精神。

而「長街宴」則是循哈尼族傳統習俗，過去是由當地家戶各提供1道菜共餐，如今在清境地區則由當地社區、特色民宿、餐廳和熱心居民共同準備各式滇、緬、泰式特色佳餚，毫不吝嗇的上桌宴客，不分老幼、族群的讓當地民眾大快朵頤。

另25日雲南之夜將由雲南少數民族舞蹈表演、火把迎賓、清境趕街等活動，台北、桃園、屏東等地也有雲南同鄉團體參帶來雲南打歌、滇緬邊區少數民族歌舞表演；26日原鄉之夜則由在地團體輪番上場表演泰雅、賽德克、布農族等原舞。

南投縣清境火把節將於25、26日登場，今由「長街宴」揭序幕，滇緬泰料理串成美食長...
南投縣清境火把節將於25、26日登場，今由「長街宴」揭序幕，滇緬泰料理串成美食長龍綿延百公尺。記者賴香珊／攝影
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南投縣「清境長街宴」今登場為火把節揭序幕，滇緬泰料理如美食長龍綿延百公尺，場面壯...
南投縣「清境長街宴」今登場為火把節揭序幕，滇緬泰料理如美食長龍綿延百公尺，場面壯觀。圖／讀者提供
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南投縣清境火把節將於25、26日登場，今由「長街宴」揭序幕，滇緬泰料理串成美食長...
南投縣清境火把節將於25、26日登場，今由「長街宴」揭序幕，滇緬泰料理串成美食長龍綿延百公尺。記者賴香珊／攝影
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南投縣清境火把節將於25、26日登場，今由「長街宴」揭序幕，滇緬泰料理串成美食長龍綿延百公尺。記者賴香珊／攝影
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南投縣「清境長街宴」今登場為火把節揭序幕，滇緬泰料理如美食長龍綿延百公尺，場面壯觀。圖／讀者提供
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