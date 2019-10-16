2020台灣燈會在台中 主燈不用生肖改用樹木

2019-10-16 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



2020台灣燈會在台中，將於明年2月8日至2月23日登場，由於主展區在台中花博后里園區，明年主燈配合環境不用生肖而用樹木設計，主題為「森林之母」。

為了解2020台灣燈會籌辦進度，交通部長林佳龍、交通部觀光局副局長周廷彰、立委洪慈庸、台中市副市長楊瓊瓔及中市府秘書長陳如昌等人今日下午到花博后里園區視察場地。

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台中市府觀旅局指出，2020台灣燈會主展區在台中花博后里森林及馬場園區，展期從明年2月8日至2月23日共16天；副展區文心森林公園則從今年12月21日至2月23日，展期65天。后里森林園區規劃有倡議社區與環境共存的「里山大地燈區」，展現台中各區特色的「29花燈車燈區」；因森林園區原為軍營，也特別規劃「軍事燈區」。馬場園區則規劃具動物園歡樂氛圍的「動物狂歡燈區」，還有3D數位投影結合視覺與聽覺的「數位藝術中心」，以及展現台中產業能量的「產業讚聲燈區」。

交通部觀光局表示，中央燈區總面積約9公頃，扣除樹木區、廁所等既有設施，燈區實際使用面積約6公頃。中央燈區主題為「森林奇幻境地」，以「一花開五葉」方式呈現，主燈用樹木作為設計，主題為「森林之母」；並規劃歡樂、傳統、藝術創新、科技產業及國際友誼等5個燈區，燈區各具特色。

交通部觀光局表示，中央燈區布展經費約1億5000萬元，給台中市府補助及分攤經費共1800萬元，共計1億6800餘萬元。另交通接駁運輸計畫將邀集相關單位審查，補助經費將滾動式檢討，共計投入經費近2億元。

交通部長林佳龍說，2020台灣燈會在台中，這次中央燈區面積雖然是歷年最小，但中央補助卻是歷年最高，而且也最精采。燈會展區選在花博森林園區，因此交通部觀光局的設計以「森林之母」，象徵生生不息，透過光環境的營造讓大家好像在童話世界裡，看到的不只是一座座的創新花燈，整個環境也可以感受到奇幻的夢境，也是提升台灣燈會2.0版，讓花博園區可以永續發展。