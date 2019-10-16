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影／歷史遺骨認定非私有 莫那魯道難回部落伴親友

2019-10-16 17:18聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣政府27日將在仁愛鄉辦理霧社事件89週年紀念追思祭儀，但因抗日英雄莫那．魯道墓穴龜裂滲水，近期趕工整修，遺族今到場瞭解修繕情形時提到，曾陳情盼將遺骨挪回部落，卻未獲同意，因此只能盼公部門完善墓穴和園區設施。

莫那的外孫女露比．瑪姮今在子女陪同下前往瞭解墓穴受損情形，並準備酒水、飲料簡單祭拜，她表示，過去就夢過外公，但近年的祂多在墓穴附近說住的地方濕冷，勘查後印證墓體受損，今以母語告訴外公，政府在處理了，盼祂安心；她也提到，她的母親瑪姮生前都盼著將莫那外公帶回部落安葬。

莫那的外曾孫女巴干．巴萬說，抗日遺族因霧社事件被日人強迫遷至「川中島」清流部落，外曾祖父卻被葬在霧社，家族曾陳情盼遷回部落自行安葬，但政府考量霧社事件相關歷史物件非屬私有，事發日為縣定紀念每年追思，而未同意遷葬。

而抗日遺族現階段就政府對該公園維護還算滿意才未堅持遷回，但仍盼能更完善墓穴和園區設施，仁愛鄉長吳文忠則表示，公所會持續向上級爭取，但盼縣府能確立公園管理權責，係由民政處、觀光處或原民局負責，同時每年編列經費維護。

抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，目前進行簡易修繕，其遺族今到場並以酒水、飲料簡...
抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，目前進行簡易修繕，其遺族今到場並以酒水、飲料簡單祭拜。記者賴香珊／攝影
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抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外孫女露比．瑪姮（左1）今到場跪查瞭解受損和...
抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外孫女露比．瑪姮（左1）今到場跪查瞭解受損和修繕狀況。記者賴香珊／攝影
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抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外孫女露比．瑪姮（右1）今到場跪查瞭解受損和...
抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外孫女露比．瑪姮（右1）今到場跪查瞭解受損和修繕狀況。記者賴香珊／攝影
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抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外曾孫女巴干．巴萬（左）跪查受損情形，並瞭解...
抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外曾孫女巴干．巴萬（左）跪查受損情形，並瞭解後續修繕狀況。記者賴香珊／攝影
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抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外孫女露比．瑪姮因此被託夢，今到場並告訴外公...
抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，其外孫女露比．瑪姮因此被託夢，今到場並告訴外公在處理了。記者賴香珊／攝影
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