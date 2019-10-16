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兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

影／林佳龍到台中機場提10年整體計畫 總經費756億元

2019-10-16 16:31聯合報 記者游振昇／台中即時報導

交通部長林佳龍今天和立委洪慈庸到台中機場了解機場擴建進度和未來規畫，林佳龍說，台中國際機場目前年容量是290萬人次，交通部已規畫台中機場10年計畫，2040的整體規畫案，包括新建民航專用跑道和新航站等內容，預計投入超過756億元，長期計畫要讓台中國際機場年容量到1000萬人次。

民航局今天簡報指出，台中機場航廈年容量目前290萬人次，包括國內120萬人次，國際170萬人次，目前新擴建工程將投入8億5582萬元，要拆除現有國內航廈，新建成一到三樓新航廈，可連結到國際航廈，預定今年10月26日開工，111年11月30日完工，可提高台中機場年容量到369萬人次。

林佳龍說，台中機場短程計畫已展開，將現有國內航廈整建，3年計畫包括停機坪和滑行跑道，長期計畫要打造台中國際機場年容量1000萬人次，包括新航廈和民航跑道，還有航太產業園區規畫80公頃，可帶動交通和產業發展，中台灣600萬人口，有此需求，政府要加快腳步新建台中國際機場。

林佳龍表示，台中國際機場原本2035年計畫，預計投入248億，他當交通部長後認為企圖心不夠，交通部擴大計畫，推2040年整體規畫，要有新航廈和專用民航跑道，停機坪和滑行道等設施都要做，他當台中市長時規畫的機場輕軌捷運路網，也透過高速公路匝道延長到機場，打通聯外道路，台中機場將成中部最大機場

洪慈庸表示，台中機場升格後還有很多需進行工程，未來往每年1000萬人次目標運量規畫，現有航廈一定不夠需求，交通部已提出2040整體規畫，包括捷運線，她希望台中市政府盡速將規畫報告提出，請交通部支持。

交通部長林佳龍今天和立委洪慈庸到台中機場，了解機場擴建進度和未來規畫。記者游振昇...
交通部長林佳龍今天和立委洪慈庸到台中機場，了解機場擴建進度和未來規畫。記者游振昇／攝影
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交通部長林佳龍今天和立委洪慈庸到台中機場，了解機場擴建進度和未來規畫。記者游振昇...
交通部長林佳龍今天和立委洪慈庸到台中機場，了解機場擴建進度和未來規畫。記者游振昇／攝影
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