影／立委辦藝文活動學校夾連絡簿宣傳 中市教局：避免再犯

2019-10-16 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市兩所國小發生把立委張廖萬堅的藝文活動宣傳單夾帶進學生聯絡簿，發送給家長，引發議論。國民黨議員劉士州丶黃健豪質疑教育局行政不中立。張廖萬堅則表示，他已辦了7、8年的藝文季，前任胡志強與林佳龍都鼓勵協助，學校是「單純告知家長活動訊息」，民代「小題大作」給人不良觀感。

國民黨議員劉士州丶黃健豪説，近期接到家長投訴，有兩索國小部分班級透過聯絡簿等方式，散發立委張廖萬堅舉辦親子藝文活動的文宣，此舉影響校園行政中立及孩童的教育環境。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃健豪指出，任何團體借用校園辦活動，只要符合規定當然沒問題，但選舉期間，依行政中立法明文規定，公務員不能為候選人動用行政資源散發、張貼文書，在聯絡簿夾帶參選人文宣的手段，就是很明確的違反行政中立原則，教育局除了查明之外，也應該要求各級學校謹守分際。

張廖萬堅回應，多年來問政皆以教育專業為主題，近年來，推動親子共讀及藝文活動，所有親子藝文體育活動，以孩子最有利為前提設計及主辦，活動過程「不插旗、不宣傳、不穿背心」從不涉政治與選舉活動「深獲各學校及家長信任與好評。」

張廖萬堅呼籲，過去不論在胡志強巿長或林佳龍市長時代，只要是對孩子有利的親子或公益活動，學校均會熱心協助場地及活動宣傳；現在卻把單純的校園親子公益活動，都視為選舉活動「行政不中立」，造成學校的困擾，這恐怕才是令人遺憾的「政治考量」。

黃健豪說，各校當然都歡迎對孩子有利的親子或公益活動，沒人反對，更會積極協助，但是每次都把親子和公益當作擋箭牌，在活動中趁機進行政治宣傳的行為，甚至將宣傳責任推給學校，就是讓公務人員陷入行政不中立的陷阱裡。

台中市政府教育局長楊振昇指出，經查學校是為鼓勵學生參加藝文活動，將活動傳單交由學生帶回，但已引發外界對學校未遵守行政中立的疑慮，市府會加強宣導各級學校嚴守行政中立規範。