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影／立委辦藝文活動學校夾連絡簿宣傳 中市教局：避免再犯

2019-10-16 16:15聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市兩所國小發生把立委張廖萬堅的藝文活動宣傳單夾帶進學生聯絡簿，發送給家長，引發議論。國民黨議員劉士州丶黃健豪質疑教育局行政不中立。張廖萬堅則表示，他已辦了7、8年的藝文季，前任胡志強與林佳龍都鼓勵協助，學校是「單純告知家長活動訊息」，民代「小題大作」給人不良觀感。

國民黨議員劉士州丶黃健豪説，近期接到家長投訴，有兩索國小部分班級透過聯絡簿等方式，散發立委張廖萬堅舉辦親子藝文活動的文宣，此舉影響校園行政中立及孩童的教育環境。

黃健豪指出，任何團體借用校園辦活動，只要符合規定當然沒問題，但選舉期間，依行政中立法明文規定，公務員不能為候選人動用行政資源散發、張貼文書，在聯絡簿夾帶參選人文宣的手段，就是很明確的違反行政中立原則，教育局除了查明之外，也應該要求各級學校謹守分際。

張廖萬堅回應，多年來問政皆以教育專業為主題，近年來，推動親子共讀及藝文活動，所有親子藝文體育活動，以孩子最有利為前提設計及主辦，活動過程「不插旗、不宣傳、不穿背心」從不涉政治與選舉活動「深獲各學校及家長信任與好評。」

張廖萬堅呼籲，過去不論在胡志強巿長或林佳龍市長時代，只要是對孩子有利的親子或公益活動，學校均會熱心協助場地及活動宣傳；現在卻把單純的校園親子公益活動，都視為選舉活動「行政不中立」，造成學校的困擾，這恐怕才是令人遺憾的「政治考量」。

黃健豪說，各校當然都歡迎對孩子有利的親子或公益活動，沒人反對，更會積極協助，但是每次都把親子和公益當作擋箭牌，在活動中趁機進行政治宣傳的行為，甚至將宣傳責任推給學校，就是讓公務人員陷入行政不中立的陷阱裡。

台中市政府教育局長楊振昇指出，經查學校是為鼓勵學生參加藝文活動，將活動傳單交由學生帶回，但已引發外界對學校未遵守行政中立的疑慮，市府會加強宣導各級學校嚴守行政中立規範。

教育局表示，依教育基本法第6條規定，教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。另行政中立法第9條第1項第1款也規範公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。要求避免再次發生涉及違反行政中立的疑慮。

市議員黃健豪指學校幫立委參選人把活動宣傳單夾在連絡簿，有違中立。記者陳秋雲／攝影
市議員黃健豪指學校幫立委參選人把活動宣傳單夾在連絡簿，有違中立。記者陳秋雲／攝影
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市議員劉士州指學校幫立委參選人把活動宣傳單夾在連絡簿，有違中立。記者陳秋雲／攝影
市議員劉士州指學校幫立委參選人把活動宣傳單夾在連絡簿，有違中立。記者陳秋雲／攝影
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親子行政中立教育局
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