移工誤闖高美濕地抓魚蝦遭罰 中市勞工局入廠宣導法令

2019-10-16 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市外籍移工超過10萬人，因文化差異、生活習俗不同，誤觸法令時有所聞。2年前曾有5名越南籍移工，誤闖高美濕地保護區捕捉魚蟹，每人遭裁罰5萬元。勞工局今年展開「入廠宣導」，主動提供即時法令新知，幫助移工入鄉隨俗，建立法治觀念。

勞工局說，2年前每人被罰5萬元的越南籍移工，一群人到高美濕地保護區捕捉魚蟹，他們以為「這裡可以像在家鄉河裡隨意撈魚」。以交通法令為例，10月又有新法上路，規定騎乘電動自行車要戴安全帽，違者罰鍰300元，也藉「入廠宣導」告知新法令上路。

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已在威全機械工業工作5年的印尼籍移工蘇紀曼說，在印尼沒有酒駕、騎車戴安全帽相關規定，更不知道打架判刑會遭遣返，瞭解台灣法令是一種自我保護，入鄉隨俗，現在他知道路邊種植的水果不能隨手摘來吃，河裡的魚蝦也不能隨便撈。

威全機械工業目前聘有8名移工，是勞工局入場宣導的廠家之一，管理部副總林成翰表示，移工來台難免有文化及生活習俗差異，例如台灣明文規定不能任意殺狗進食、喝酒不開車、拒絕毒品等，勞工局以官方立場入廠宣導，移工接受度更高，加上服務「宅配」到廠，方便移工參加，對移工及雇主都是幫大忙。

勞工局長吳威志表示，台灣聘僱移工相關法令繁多，更新頻繁，移工及雇主若沒有接受資訊管道，難免誤觸法令，只要是新法、移工切身相關的法令，現在勞工局主動印製中文、4國語言宣導單張，也藉由「入廠宣導」即時通報宣導，時效性最強。