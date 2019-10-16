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影／鼓勵青年創業 青年貸款利息南投縣府出

2019-10-16 15:11聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣政府鼓勵青年創業，開辦青年創業貸款及中小企業融資一般貸款，除最高200萬元貸款額度信用保證，縣府還全額補貼青年創業貸款利息，幫助青年減輕資金負擔，開創事業勇敢圓夢。

草屯鎮李姓便當店老闆說，因為便當店在巷內，當初向銀行貸款被拒，還好縣府幫忙取得資金。最近想更換廚具擴大營業，需要40多萬元，正在煩惱如何籌措資金，縣府提供信用貸款還補貼全部利息真的是及時雨，對年輕人幫助很大。

南投縣長林明溱說，去年舉辦青年座談，許多年輕人反映創業最大困難是缺乏資金，想要貸款又缺乏擔保品，所以縣府與信保基金合作，為創業青年及中小企業提供總額1億元之信用貸款，由台灣銀行、台灣中小企業銀行辦理。青年創業貸款最高100萬元、中小企業貸款最高200萬元，縣府也編列預算全額補貼青年創業貸款利息。

南投縣財政處表示，中小企業貸款資格為設立於南投且有營業事實，具稅籍、商業、公司登記之企業或下列經核准設立之事業，如民宿、長照服務機構、補習班、幼兒園托兒機構等，如有購置廠房、營業場所、設備或支應營運週轉金之資金需求者，得以企業名義申請中小企業貸款，優惠利率目前為2.545%，貸款期限最長5年。

青年創業貸款期限最長5年，利率1.92%，由縣府全額補貼利息，資格為20歲以上、45歲以下之南投縣民、所創企業在南投完成營業登記或核准設立，且設立登記還在5年內，申請人須提出3年內曾參加創業輔導課程或創業活動至少20小時或2學分以上之證明文件。相關申請書已建置於南投縣政府全球資訊網，民眾可以上網瀏覽並下載。

縣議員張嘉哲、曾振炎、林芳伃、中小企業信用保證基金副總經理杜青蓮、台灣銀行副總經理林麗婈、台灣中小企業銀行副總經理張志堅及各縣內各銀行主管都到場支持，並肯定縣府這項創新作為，將有助於中小企業與地方經濟的發展。

南投縣政府啟動青年創業貸款，並全額補助貸款利息，鼓勵南投青年留在家鄉創業追夢。記...
南投縣政府啟動青年創業貸款，並全額補助貸款利息，鼓勵南投青年留在家鄉創業追夢。記者江良誠／攝影
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創業青年信用
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