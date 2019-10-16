林佳龍田尾視察遭嗆亂砍樹 女鄉民：夏天熱到靠北

2019-10-16 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



交通部部長林佳龍今天到彰化縣田尾鄉，視察交通部所選出的「經典小鎮」。記者凌筠婷／攝影 分享 facebook 彰化縣立法委員陳素月今天上午安排立法院交通委員會至彰化考察，並邀請交通部部長林佳龍到田尾怡心園、員林百果山風景區及員林火車站進行簡報及現地會勘。林佳龍在上午近十點左右抵達田尾怡心園，田尾的鄉民代表、鄉長和里長都踴躍提出建言，也有鄉民激動表示，政府花很多錢建設，但是來田尾的遊客卻越來越少，「30年前的田尾是number 1，30年後的田尾是last 1」，希望政府在規劃時，可以參考鄉民的心聲。

陳素月今天上午邀請林佳龍到田尾視察，陳素月表示，田尾鄉以花卉聞名，今年和鹿港同時入選交通部觀光局「經典小鎮」計畫，同時也是內政部「城鎮之心工程計畫」中的一部分，計畫總經費有1億5千萬元，預計要改善田尾鄉公路花園，包括怡心園改造、百景大地戲場建構計畫等，要將此區域12公頃串聯開發後形成新田尾觀光區域。

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但這些規劃，田尾鄉民卻不買單。鄉長林守政希望政府應該先改善彰化高鐵站到田尾的道路，也有村長認為重要道路先建設好，遊客才進得來。田尾鄉鄉民楊惠雯激動表示，政府花很多錢要打造田尾，但卻把大樹都砍掉，說要開發大草皮，「沒有大樹的遮蔭，夏天熱到靠北，根本沒有遊客」，她的園藝店面就在怡心園對面，一天的營業額卻不到一千元，甚至有些園藝業者一整天營業額都掛零，她請林佳龍夏天親自來田尾看看，「不是設計師畫一畫，照片拍起來都很漂亮，有用嗎？」

田尾鄉民代表許淑美也認為，政府應該要聽聽在地居民的心聲，「每次政府的規劃都讓民眾充滿希望，但是執行之後都讓人失望」，她認為，每次政府都花錢說要改造怡心園，但改造到現在，怡心園還是沒有人來，政府把樹都砍除，夏天的田尾熱到讓遊客待不下去，田尾公路花園遊客越來越少，在地業者幾乎無法生存，她認為政府所有的計畫，不應該都只做表面，而應該針對田尾真正的了解後再進行規劃，否則政府的經費都只是浪費。