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林佳龍田尾視察遭嗆亂砍樹 女鄉民：夏天熱到靠北

2019-10-16 14:57聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

交通部部長林佳龍今天到彰化縣田尾鄉，視察交通部所選出的「經典小鎮」。記者凌筠婷／...
交通部部長林佳龍今天到彰化縣田尾鄉，視察交通部所選出的「經典小鎮」。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣立法委員陳素月今天上午安排立法院交通委員會至彰化考察，並邀請交通部部長林佳龍到田尾怡心園、員林百果山風景區及員林火車站進行簡報及現地會勘。林佳龍在上午近十點左右抵達田尾怡心園，田尾的鄉民代表、鄉長和里長都踴躍提出建言，也有鄉民激動表示，政府花很多錢建設，但是來田尾的遊客卻越來越少，「30年前的田尾是number 1，30年後的田尾是last 1」，希望政府在規劃時，可以參考鄉民的心聲。

陳素月今天上午邀請林佳龍到田尾視察，陳素月表示，田尾鄉以花卉聞名，今年和鹿港同時入選交通部觀光局「經典小鎮」計畫，同時也是內政部「城鎮之心工程計畫」中的一部分，計畫總經費有1億5千萬元，預計要改善田尾鄉公路花園，包括怡心園改造、百景大地戲場建構計畫等，要將此區域12公頃串聯開發後形成新田尾觀光區域。

但這些規劃，田尾鄉民卻不買單。鄉長林守政希望政府應該先改善彰化高鐵站到田尾的道路，也有村長認為重要道路先建設好，遊客才進得來。田尾鄉鄉民楊惠雯激動表示，政府花很多錢要打造田尾，但卻把大樹都砍掉，說要開發大草皮，「沒有大樹的遮蔭，夏天熱到靠北，根本沒有遊客」，她的園藝店面就在怡心園對面，一天的營業額卻不到一千元，甚至有些園藝業者一整天營業額都掛零，她請林佳龍夏天親自來田尾看看，「不是設計師畫一畫，照片拍起來都很漂亮，有用嗎？」

田尾鄉民代表許淑美也認為，政府應該要聽聽在地居民的心聲，「每次政府的規劃都讓民眾充滿希望，但是執行之後都讓人失望」，她認為，每次政府都花錢說要改造怡心園，但改造到現在，怡心園還是沒有人來，政府把樹都砍除，夏天的田尾熱到讓遊客待不下去，田尾公路花園遊客越來越少，在地業者幾乎無法生存，她認為政府所有的計畫，不應該都只做表面，而應該針對田尾真正的了解後再進行規劃，否則政府的經費都只是浪費。

林佳龍回應民眾訴求，表示觀光發展應該帶動庶民經濟，要讓在地民眾有工作機會，「這並非只交通部的事，應讓觀光局做火車頭，結合地方創生和城鎮發展」，他認為以前政府是各部會獨立運作，未來觀光局升格為觀光署後，可以整合各部會的資源，做整體規劃，而非單點煙火式的規劃，做人民認為最重要且最急迫的事。

交通部部長林佳龍（左）和立委陳素月（右）體驗田尾電動自行車。記者凌筠婷／攝影
交通部部長林佳龍（左）和立委陳素月（右）體驗田尾電動自行車。記者凌筠婷／攝影
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田尾鄉鄉民楊惠雯向交通部長林佳龍提出建言，希望政府在建設田尾時，要傾聽民眾心聲。...
田尾鄉鄉民楊惠雯向交通部長林佳龍提出建言，希望政府在建設田尾時，要傾聽民眾心聲。記者凌筠婷／攝影
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田尾鄉鄉長林守政自備訴求看板，希望交通部能針對田尾鄉的交通進行改善。記者凌筠婷／...
田尾鄉鄉長林守政自備訴求看板，希望交通部能針對田尾鄉的交通進行改善。記者凌筠婷／攝影
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林佳龍考察
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