注意！高美濕地木棧道21日起部分封閉 擅闖最高罰25萬
2019-10-16 14:34
聯合報 記者余采瀅
／即時報導
為維護高美濕地木棧道通行安全，台中市政府農業局10月21日至11月1日進行木棧道例行維護工程，封閉第2期木棧道及永續利用區，但仍開放第1期木棧道，即木棧道入口處起約200公尺，供遊客近距離觀賞生態。現場將設立警戒管制設施，由在地巡護人員進行勸導，提醒民眾切勿擅自闖入施工範圍，違規將依法開罰。
中市府農業局表示，高美濕地已於101年6月22日依野生動物保育法公告實施分區管制，農業局並於高美解說半島前濕地施設一座長度691公尺棲地木棧道，讓遊客進入永續利用區進行親水活動，每年皆吸引許多民眾前往體驗生態樂趣。
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由於木棧道常年浸泡於海水，因此例行性封閉檢修是維護民眾安全的必要工作，為利此工程順利進行，農業局提醒民眾造訪高美濕地時，務必遵守相關管制事項，切勿擅闖施工管制區域，若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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