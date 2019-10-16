林佳龍宣布員林百果山風華再現計畫 里長：每次都落空

2019-10-16 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



交通部長林佳龍今天上午與立法院交通委員會到彰化田尾、員林考察，其中員林百果山風景區多年來沒落，地方希望重新招來人潮，參山國家風景區協助規劃分區改造，將再現日式神社地景，並招商帶來錢潮，但現場有里長潑冷水，指出每當選舉就有人喊出要讓百果山風華再現，但都沒落實，相當失望。

立委陳素月說，30多年前百果山風景區是中部地區極富盛名的風景區，每到逢年過節人潮擁擠，如今沒落，今天邀來相關單位協商，讓投入資源得以發揮效益，希望百果山風景區能夠恢復昔日光彩。

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但員林市振興里長謝堂權說，從70年代就說要改善百果山停車問題，每次選舉也都有人承諾要讓百果山風華再現，卻都只是計畫沒有落實，讓居民不滿，希望這次能夠確實去做。

彰化縣政府與各公所今年4月召開協商會議，希望爭取觀光局經費改造百果山，因舊百果山土地權屬為彰化縣9公所共有，觀光局參山處今年10月23日將召開建設研商會議，以取得土地使用同意書，但因該案涉及文化資產，相關規劃建設區經文資審議，預計順利要到明年8月才完成工程發包作業。

參山國家風景區管理處長柯建興簡報指出，目前規劃以3千萬分2期進行改造，預計將原本員林神社遺址參道上的鳥居造景與石燈座保留，作為神社遺址自然保存區，原有的遊戲場則擴大為多元遊戲場區，也計畫以招商方式營運，讓在地用水用電與清潔費用得以支應。