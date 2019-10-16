台中太陽餅文化節19日舉辦 糕餅限量特惠「買一送一」

2019-10-16 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



太陽餅是台中市的代表性名產，市府19日將在文心森林公園舉辦今年的「太陽餅文化節」，推廣在地糕餅文化，同時也邀請日月潭魚池鄉紅茶業者共襄盛舉，現場除了「買一送一」限量特惠，消費滿額還可再送可愛又實用的「餅寶貝」限量背包，歡迎前往品糕點、配好茶，感受糕餅好滋味。

副市長楊瓊瓔上午記者會上表示，台中糕餅業者非常努力，將台中糕餅行銷到全世界，一年上看220億元以上產值，期盼共同達成市長盧秀燕打造「台中富市3」的願景。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 3,000 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

以太陽餅漩渦狀餅皮及糕餅印紅字特徵設計的「餅寶貝」背包也在記者會上亮相，楊瓊瓔與現場大小朋友一起背上餅寶貝背包，直呼可愛，並走訪各攤糕餅業者，品嚐糕餅美味，大讚台中糕餅「甜甜蜜蜜！」