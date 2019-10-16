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議員爭取捷運到選區 盧秀燕：目標比照雙北四通八達

2019-10-16 13:31聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府積極推動軌道建設，捷運綠線明年底通車營運，延伸線已在半個月前提報審查；捷運藍線綜合規劃作業今年3月完成議價決標；多位議員希望捷運延伸到自己選區，市長盧秀燕表示，捷運是她的重要政見，市府規劃捷運橘線希望比照雙北市建構四通八達的捷運路網。

交通局今在市議會提「捷運藍線、橘線進度及綠線延伸到大坑、大屯計畫」專案報告，市議員李麗華、李天生、徐瑄灃、周永鴻、吳瓊華、陳廷秀、賴佳微、陳成添等人都關心捷運規劃及進度。

李麗華關切捷運藍線是否延伸到太平？盧秀燕表示「答案是有」，市民殷切期盼捷運藍線延伸到太平，市府會全力推動。吳瓊華關心捷運綠線到烏日G17新烏日站為止，鄉親非常期待是不是有確定捷運綠線會延伸至彰化？

交通局長葉昭甫說，捷運藍線主線目前正進行綜合規劃，為讓捷運藍線延伸太平段可銜接主線，市府將盡快完成捷運藍線延伸至太平的可行性研究報告書，預定明年完成，並送到交通部審議，以期趕上藍線主線的推動進度。

議員徐瑄灃、周永鴻關心未來捷運橘線是否會將神岡區一併納入？葉昭甫說，機場捷運橘線目前正進行可行性評估規劃，預計明年第一季至第二季會舉行地方說明會，市府會將各區需求納入整個捷運路網評估，選定路線、路網如何走比較適合，甚至再考慮技術可行性等。

另市府積極推動機場捷運橘線，期望作為台中國際機場聯外大眾運輸的骨幹，提供旅客快速往來市區的接駁服務，並依「台中機場2035年整體規劃」指導原則，進行可行性研究，完成後將循行政程序陳報，爭取中央支持及核定辦理。

交通局指出，目前路線規劃自台中國際機場起，沿中清路經水湳經貿園區，至台中車站後續往屯區，提供機場往來市區的便捷服務，並串聯市區及屯區，連結港市交通。目前所停的站點還在研議。

國民黨議員吳瓊華爭取捷運路線。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員吳瓊華爭取捷運路線。記者陳秋雲／攝影
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機場捷運盧秀燕北市
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