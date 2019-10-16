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竹山鎮立圖書館出走校園 帶小學生玩桌遊程式mirco-bit

2019-10-16 13:10聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit，在竹山鎮立圖書館帶動走入校園後，聘請老師前往偏遠的桶頭國小， 為了縮短城鄉差距，經由指導後，讓學生也能夠輕鬆變成小小程式家，了解原來程式也可以如此簡單，也能對自己提升信心。

竹山鎮公所表示，程式教學mirco-bit，是一款由英國廣播電視公司（BBC）推出專為青少年程式設計教育設計的微型電腦開發板，驅動青少年參與到創造性的硬體製作和軟體程式設計中去，而不是每天沉浸在各式的娛樂和消費中。

為讓鎮內圖書館資訊設備更加完善，向南投縣政府申請「公共圖書館作為社區公共資訊站計畫」獲得補助，除了增添館內軟硬體設備外，圖書館的課程安排也趨向多元。研習課程也開始與偏遠學校合作，走入校園教學，讓學生不因距離而少了學習的機會。

圖書館館長黃志豪表示，今年的課程特別結合了桌遊遊戲，利用電腦程式教學mirco-bit。這是一套簡易式的寫程式網站系統，透過老師的教導可以讓學生將自己想要的指令放到編輯版上，之後就可以出現自己想要的效果，透過這樣的教學讓學生能對資訊有更多了解，對於「程式」這兩字也不再害怕。

鎮長陳東睦表示，現在的孩子很幸福、也很辛苦，在資訊爆炸的時代，他們要懂得必定比我們求學多很多，因此希望透過這樣的課程，能養成孩子邏輯力、思考力以及清晰思路，目前10月首先針對學生開課，11月17日以及11月24日將會以「手機就是你的辦公室」、「YOUTOBE影音暨微電影行銷制勝策略」主題來進行開課。

時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit走入桶頭國小校園，經由指導後，讓學生們能夠...
時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit走入桶頭國小校園，經由指導後，讓學生們能夠輕鬆變成小小程式家。圖／竹山鎮公所提供
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mirco-bit，是一款專為青少年程式設計教育設計的微型電腦開發板。圖／竹山鎮...
mirco-bit，是一款專為青少年程式設計教育設計的微型電腦開發板。圖／竹山鎮公所提供
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時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit走入桶頭國小校園，經由指導後，讓學生們能夠...
時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit走入桶頭國小校園，經由指導後，讓學生們能夠輕鬆變成小小程式家。圖／竹山鎮公所提供
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時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit走入桶頭國小校園，經由指導後，讓學生們能夠...
時下最流行的桌遊遊戲mirco-bit走入桶頭國小校園，經由指導後，讓學生們能夠輕鬆變成小小程式家。圖／竹山鎮公所提供
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圖書館桌遊
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