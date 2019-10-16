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南投機車定檢將發簡訊 二行程車補助剩不到100天

2019-10-16 12:40聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投機車騎士有福了！環保局將自明年起提供機車定檢手機簡訊通知，方便提醒騎士按時定檢不受罰外，強調今年是補助淘汰二行程機車的最後一年，在僅剩不到100天內，呼籲今年是歷年來補助換購最優惠的一年，每輛最高可申請中央及縣府加碼補助2萬6000元。

南投縣環保局指出，為加速淘汰二行程機車及鼓勵換購電動二輪車，環保署於104年7月20日訂定發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，採3階段調降補助金額至108年底止；今年民眾淘汰二行程機車得向車籍所在地的環保機關申請報廢不換新，補助金每輛500元，惟補助只到今年底，提醒機車車主，如機車已不堪使用，建議予以報廢。

針對往年常有機車騎士忘了定期檢驗而受罰，未來南投縣機車排氣定期檢驗通知，將採用手機簡訊方式，機車車主只要填寫申請書回傳，或至環保局簡訊通知網頁登錄車號及手機號碼，往後機車車主於定檢期間就可以收到機車排氣定期檢驗簡訊通知，依空氣污染防制法規定出廠滿5年以上之機車，應每年於行照發照月份及前後1個月期間完成排氣定檢。

特別是補助淘汰二行程機車部分，環保局指出今年補助的最後一年，由於每輛最高可申請中央及縣府加碼補助2萬6000元，有低收入戶證明者，最高可補助至4萬5000元，是歷年來補助換購最優惠的一年，目前已進入最後倒數不到100天了，相關詳細補助辦法可至環保局官網查詢，或致電049-2238573有專人服務。

南投環保局將自明年起提供機車定檢手機簡訊通知，方便提醒騎士按時定檢不受罰。本報資...
南投環保局將自明年起提供機車定檢手機簡訊通知，方便提醒騎士按時定檢不受罰。本報資料照片
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