打造國民驕傲國際地標建築 建築師：政府應比照國外

2019-10-15 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



國內知名建築師石昭永今天受台中市建築經營協會邀請演講「都市美術館」，分享設計理念。石照永與2014年普立茲克建築獎得主日本建師坂茂合作拿下台南市美術館二館國際競圖，如今該美術館已落成，成為地標級公共建築。石昭永認為，好比日本建築師伊東豊雄打造台中國家歌劇院，吸引全球建築、美術愛好者慕名前來，成為台灣的觀光資源，建議政府在推動地標級公共工程，應該比照國外，提高預算編列，細節會處理更好，打造「讓每位國民感到驕傲」地標建築。

石昭永除了拿下台南市美術館二館競圖，也與日本山本理顯設計工場合作拿下桃園市立美術館國際競圖，目前完成設計；石昭永說，與日本知名建築師、建築團隊合作，除了培養國內在地建築師團隊實力，也讓公共建築更國際化，打造地標級的建築。

石昭永指出，有別於傳統美術館把畫掛在白牆上，台南市美術館二館是在既有的二層樓停車場往上蓋，20個展間有30種背景顏色配合展出，對樹林開窗，引入自然光，讓畫作與大自然、附近社區互動；台南市美術館二館是把公園立體化，公共空間化身都市廣場，除了某些特展區需要買票外，其他區域讓民眾可以親近藝術，也可參與公園活動。

石昭永說明，桃園市立美術館在捷運旁，把美術館蓋得像門，展間像土司一樣，上頭有天車可以吊雕塑，面湖演講廳的整個門可以拉起來，架著小船就可以看到美術館活動，讓美術館更開放。