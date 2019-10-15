足球園區遷址多5億預算 中市府：增加觀眾席

2019-10-15 21:32 中央社 台中15日電



北屯區環中路與榮德路口「文中小6用地」足球園區移到南屯區「文中小用地」。圖／運動局提供 分享 facebook 台中市足球運動休閒園區因基地位置變更，前瞻計畫補助遭退回，市府雖重提新案，但預算卻從新台幣7億增加為12億元。中市府解釋，新案觀眾席提升為1萬人，也增闢地下停車場。

台中市足球運動休閒園區爭取前瞻計畫補助，但因工程用地自北屯14期重劃區遷至南屯區，全案遭體育署退回，市府除提出申覆外也重提新案。台中市議會今天召開定期會，討論台中市足球運動休閒園區興建工程進度及規劃。

民進黨市議員林祈烽表示，本案在前台中市長林佳龍時就已定案，中央也同意補助，驟然變更基地位置難道不知道補助款會被收回，且相關程序還要再重來一遍。

台中市長盧秀燕表示，北屯區文中小六用地最早規劃是國民運動中心，由於北屯民眾希望有國民運動中心，所以順應地方民意在松竹、崇德路口建造運動中心，並另覓地點興建足球運動休閒園區，只要中央同意繼續保留經費，園區推動沒有問題。

盧秀燕強調，她曾是全國足球協會副理事長，這會是一個「成功的計畫」，沒有人比她更想全力推動。

台中市政府在8、9月各提一次申覆案，同時準備新案計畫。民進黨市議員江肇國質疑，這計畫在議會專案報告隻字未提，明年預算書上也沒看到有編列，市府續推足球園區會不會又是騙局一場。

他表示，市府究竟要申覆還是另啟新案，為何經費從7億元變到12億元，市府應說清楚，不要跟台中空氣一樣，霧茫茫讓人看不清。

國民黨市議員黃馨慧、黃健豪、楊正中認為足球園區選址落腳南屯，市府應早日動工，提供一處國際標準場地，發展足球運動。

黃健豪說，若市府都停留在紙上談兵，且盧秀燕任內沒有動工，未來會成為被指責問題。黃馨慧指出，足球園區將會成為盧秀燕市長任期內重要政績之一。

楊正中呼籲，北屯土地需要環評，但移到南屯後就不需要，台中市政府趕快重送計畫，希望中央趕快核定預算補助。

運動局長李昱叡表示，台中市運動風氣近來發展興盛，足球園區本規劃6000人觀眾席，之後提升為1萬席，未來可供5至11人制不同足球賽事級別使用，也增闢了地下停車場，經費才會由7億增為12億元。

他進一步指出，本案在民國107年時也未編列預算，是待108年中央補助款核定後，市府才以追加預算方式編列，所以這次也是循相同模式，待計畫通過中央核定後再追加預算。