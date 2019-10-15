兒昏迷指數3到清醒能走 老父謝醫也謝城隍3聖筊

2019-10-15 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣埔里鎮39歲范振文今年6月罹患致死率極高的克雷白氏菌腦炎，送醫後昏迷指數3，性命垂危，被判定嚴重恐成植物人；范父急向當地城隍爺求助，連獲3聖筊要他放心，而范在醫護照料和神明庇佑下奇蹟好轉，今專程返廟還願。

埔里瀛海城隍廟指出，范父今年6月22日有事南下，深夜返家途中突接獲兒子暈倒送醫，嚴重到從埔榮醫院轉往台中中國醫大附醫救治，因昏迷指數3，院方認為不樂觀，救活重則成植物人，輕則失語、左半身癱瘓，要家屬得有心理準備。

范父范康能說，兒子因克雷白氏菌腦炎併敗血性休克導致腦積水，還發現腦部有2顆腫瘤，手術複雜且難度高，他當下很慌也沒頭緒，除倚靠院方和醫護，也急得向城隍爺求助，託祂救救兒子，沒想到，擲筊竟連得3個聖筊。

廟方表示，范當下擲筊求籤問兒子狀況得下下籤，6月23日首次手術轉加護病房未見好轉，心急又來擲筊卻被城隍爺拒絕，因已允諾庇佑要他「別再問」，之後求籤漸入佳境，從中吉到上吉，兒子不到2個月就出院，復原狀況也超乎預期。

范康能則說，兒子住加護病房48天，主治醫師盡力幫忙，動4次手術都很順利，樂觀預估不會是植物人，但左半身恐癱瘓且失語，未料今年8月就出院，現在能說能走，只剩左手無力須復健，但整體恢復良好，對家屬或院方來說都算是奇蹟。