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台灣塔改智能營運中心 盧秀燕拍板定「台灣智慧塔」

2019-10-15 19:37聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市議會進行定期會，議員陳淑華針對水湳經貿園區尚未明確執行的智慧中心、水湳轉運中心，繼續推動繼續建是行政上可行的選擇。但她批盧秀燕沒有想法、沒有願景，興之所至就講個名字「台灣智慧營運塔」沒有定位沒有內容，倉促決定，團隊就要汲汲營營、兵荒馬亂重編專案報告，決策品質粗糙。

盧秀燕說，半年多來跟團隊討論後，她認為胡志強、林佳龍兩位前市長的擘劃都有「高明之處」胡市長重視城市意象跟地標建築，將其定位為「台灣塔」，林市長則強調營運內容，規畫為「智慧營運中心」，仔細一看發現兩位市長的內容並不衝突，因此市府結合兩代政策優點，重新定位為「台灣智慧營運塔」。

市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、何敏誠均關心智慧營運中心的重新定位。

市議員邱素貞表示，水湳經貿園區面積廣達253公頃，包括智慧營運中心、台中綠美圖、水湳轉運中心、水湳國際會展中心及中台灣電影中心，是台中市未來亮點建設。

胡志強市長時代命名為「台灣塔」，經費80億元，林佳龍市長改稱為「智慧營運中心」，經費76億元，盧秀燕市長改為「台灣智慧營運塔」，邱素貞詢問盧市長是否也要加入個人元素。

議員邱素貞說，前兩任市長對定位都有不同看法，政策已延宕8年，如今塔要辦理增高、重新設計費一億多元，預算是否足夠，她憂心是否會再辦理追加預算。

都市發展局長黃文彬說，原台灣塔以「漂浮的眺望」至「21世紀綠洲」為主題，前市府為增強空間使用效率發展為智慧營運中心，盧市長則結合兩代政策的優點，期盼使其兼容並蓄。

目前初步規畫此案計畫為「台灣智慧營運塔」，朝向可提供年輕人發揮創意或創業及提供創新研究、地方產業升級的平台定位發展，以利重新定位計畫推動順利。

此外，為延續好的市政政策及傳承地標建築的精神價值，將此案內部空間效益最大化，「台灣智慧營運塔」計畫預算原則將維持在林前市長任內設定的76億元經費，並以110年開工、114年底完工為目標。

市議員陳淑華質疑市府突發奇想更名台灣智慧營運塔。圖/陳淑華提供
市議員陳淑華質疑市府突發奇想更名台灣智慧營運塔。圖/陳淑華提供
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邱素貞盧秀燕胡志強
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