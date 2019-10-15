不捨偏鄉老人獨食 馬文君打造共餐行動車要闖山區

2019-10-15 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣立委馬文君不捨縣內偏鄉老人多獨自用餐，與台灣之心文化基金會、陽光基金會、南投縣烹飪商業同業公會等單位合作發起「台灣之心‧餐與幸福計畫」更為此打造老人共餐行動車，今啟用，未來將前往縣內偏遠山區送餐，也送幸福。

馬文君指出，台灣高齡化問題嚴重，現在雖有長照據點和老人共餐等支應，但部分偏遠地區仍照料不到，像她到國姓、中寮等山區就發現，不少長輩是孤單的「吃飯配電視」，甚至坐在門口發呆，而有讓這些「宅爺」、「宅嬤」走出家門的念頭。

馬出資且設計小貨車成行動餐車，同時串連台灣之心文化基金會、陽光基金會、南投縣烹飪商業同業公會、台灣區帽子輸出業同業公會、隆春企業、南開科技大學餐飲管理系南開餐廚食藝社等單位，募集資源或人力前進偏鄉促成銀髮共餐。

老人共餐行動車今正式啟用，且從埔里出發，馬說，讓廚師開行動餐車深入山區，用美食吸引長輩走出來，推動老人幸福共餐的公益關懷行動，而首站邀請埔里長輩吃西餐，之後鎖定前進縣內共餐不易的偏遠地區，號召當地長輩出來吃飯。