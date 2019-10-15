熟齡婦染劑殘留頭皮嚴重過敏 起水泡又流膿

2019-10-15 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



經常染髮仍有可能發生嚴重過敏！一名70多歲婦人原本每月到髮廊染髮，兩個月前因天氣太熱不想出門，便請女兒購買市售染劑回家幫她染髮，不料染後頭皮竟出現嚴重過敏，整片頭皮破損、流膿，一個多月來跑了3、4家皮膚科診所，症狀仍無法減緩，她轉往頭皮專科求診時哀號連連，直說「好痛！」

收治病患的開業醫師張祺璋表示，該名婦人重視外貌，染髮頻率很高，從未發生過敏症狀，只是此次購買市售染劑自行染髮，疑對染劑中某種化學成分過敏，誘發頭皮嚴重發炎反應，加上傷口不斷化膿，她痛到無法清洗頭髮，導致染劑一直殘留在頭皮上，反覆發炎。

張祺璋說，中老年人因為經常染髮，染劑中的PPD會隨著染髮次數增多逐漸累積，最後形成過敏原，嚴重影響外觀及生活品質。他表示，先前也遇過一名66歲洗腎女患者，因對染劑化學成分代謝力不佳，染髮後不只頭皮潰爛、連後脖子到肩膀都冒出大片紅斑，痛到無法躺下入睡，經半年治療頭皮和脖子斑塊才逐漸癒合。