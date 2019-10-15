親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

西班牙「加獨」大審：叛亂不成罪，加泰隆尼亞為何憤怒不息？

國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

熟齡婦染劑殘留頭皮嚴重過敏 起水泡又流膿

2019-10-15 18:54聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

經常染髮仍有可能發生嚴重過敏！一名70多歲婦人原本每月到髮廊染髮，兩個月前因天氣太熱不想出門，便請女兒購買市售染劑回家幫她染髮，不料染後頭皮竟出現嚴重過敏，整片頭皮破損、流膿，一個多月來跑了3、4家皮膚科診所，症狀仍無法減緩，她轉往頭皮專科求診時哀號連連，直說「好痛！」

收治病患的開業醫師張祺璋表示，該名婦人重視外貌，染髮頻率很高，從未發生過敏症狀，只是此次購買市售染劑自行染髮，疑對染劑中某種化學成分過敏，誘發頭皮嚴重發炎反應，加上傷口不斷化膿，她痛到無法清洗頭髮，導致染劑一直殘留在頭皮上，反覆發炎。

張祺璋說，中老年人因為經常染髮，染劑中的PPD會隨著染髮次數增多逐漸累積，最後形成過敏原，嚴重影響外觀及生活品質。他表示，先前也遇過一名66歲洗腎患者，因對染劑化學成分代謝力不佳，染髮後不只頭皮潰爛、連後脖子到肩膀都冒出大片紅斑，痛到無法躺下入睡，經半年治療頭皮和脖子斑塊才逐漸癒合。

張祺璋表示，熟齡人士為遮蓋白髮，染髮頻率相當高，因染劑中的PPD成分本就有致敏性，長期使用會累積在皮膚或頭皮內，有人會出現搔癢症狀，但也有人嚴重到頭皮起疹、化膿，治療上須先將殘留染劑徹底洗淨，避免頭皮持續受刺激而出現慢性發炎，輔以類固醇藥物治療，才能逐漸讓過敏性傷口癒合。

一名70多歲婦人原本每月到髮廊染髮，兩個月前因天氣太熱不想出門，以市售染劑在家染...
一名70多歲婦人原本每月到髮廊染髮，兩個月前因天氣太熱不想出門，以市售染劑在家染髮，不料染後頭皮竟嚴重過敏，整片潰爛、流膿，痛到連覺都睡不著。圖／張祺璋醫師提供
分享
開業醫師張祺璋說，過去曾收治一名66歲洗腎婦人，染髮後疑無法代謝染劑中的化學成分...
開業醫師張祺璋說，過去曾收治一名66歲洗腎婦人，染髮後疑無法代謝染劑中的化學成分，除頭皮潰爛，脖子也冒出大片紅斑，治療半年後才逐漸復原。圖／張祺璋醫師提供
分享

患者洗腎類固醇
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

改善空汙科技化 中市建置511組空品「微型感測器」

2019-10-15 17:46

台中農民苦哈哈？ 盧秀燕不答政治題

2019-10-15 17:06

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

高麗菜3顆100元 中市議員批農委會預警系統崩盤

2019-10-15 14:22

誰說年紀大才會失智？「元氣列車」上路提升病識感

2019-10-15 14:21

銀髮族憶當年 拼布畫重溫結婚時光

2019-10-15 14:02

彰化縣2552座橋梁檢測沒問題 明年加碼維修費到四千萬

2019-10-15 13:57

南投百香果、茭白筍廢棄物再利用 減少空氣汙染

2019-10-15 12:57

施志昌批林佳新打臉盧秀燕 林：農民生計不應政治炒作

2019-10-15 12:48

順澤宮冠軍帽太夯 蔡英文明天來參香民眾暫停領帽

2019-10-15 09:43

中市府50億設16停車場 引舌戰

2019-10-14 23:32

通報就捕捉 彰化流浪犬收容所塞爆

2019-10-14 23:28

彰化好戲開鑼 台中舞蹈踩街

2019-10-14 23:26

中、投敬老卡 盼納台鐵補助

2019-10-14 23:25

本願山、創世 募款餐會告急 加碼送好康

2019-10-14 23:14

燈會補助少？ 交部：只會多不會少

2019-10-14 23:01

明年台灣燈會疏運 中市府：鐵路加接駁

2019-10-14 22:57

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

南投消防不分男女都超威 世界運動會救護賽摘金

2019-10-14 20:27

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

影／彰化國際傳統戲曲節 連看三周好戲登場

2019-10-14 20:12

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

蔡其昌和沈玉琳聯合推甲安埔芋頭 蔡當一日里長

2019-10-14 17:39

中央政策害慘台中 盧秀燕強力「除煤」

2019-10-14 16:20

彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56

客家歌舞快閃國道服務站 只為宣傳這場全國藝文賽

2019-10-14 15:41

台中港三井outlet萬聖節活動 可愛幽靈供遊客拍照打卡

2019-10-14 14:53

空汙？不菸不酒竟癌末！47歲癌末男積極抗癌反轉人生

2019-10-14 13:59

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

八德健走活動2千名額被秒殺 鄭文燦：再加碼3500個

2019-10-15 14:50

影／母和牛握壽司超好吃 基隆這家店還有老饕肉

2019-10-15 15:30

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07

大巨蛋過關遭林洲民痛批惡劣護航 柯文哲：回歸專業討論

2019-10-15 11:09

就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39

影／遭嗆民生汐止線新北端先蓋 柯酸：蓋完就變盲腸

2019-10-15 15:16

苦等62年 花蓮阿美族阿公終拿回土地

2019-10-15 14:48

嘉義水上、南靖火車站 盼到電梯了

2019-10-14 23:38

【重磅快評】政壇驚奇！柯市府公開透明就孵不出大巨蛋 　

2019-10-15 18:12

億元打造新車 基北快捷公車1579上路

2019-10-14 23:22

柯文哲打趣「吸安」惹議 民眾認真舉報市長吸毒

2019-10-14 19:31

桃檢戲稱「逃檢」新檢察官受訓上手 積案11月前清理

2019-10-14 20:19

桃園觀音萬聖南瓜節一連16天 南瓜大餐、鬼屋、好禮多

2019-10-15 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top