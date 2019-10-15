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改善空汙科技化 中市建置511組空品「微型感測器」

2019-10-15 17:46聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

讓空氣汙染無所遁形！台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，天羅地網瞄準空汙熱點，數據一有異常就立即派員到場查緝，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開，每3至5分鐘更新一次，後續將再增置350組逐步導入營建工地。

環保局目前在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，環保局副局長陳宏益今天現場解說並實測，以燒香代替逸散汙染靠近感測器，電腦螢幕中的數據立即從良好的綠色轉為空品不良的灰色，PM2.5平均值從9 微克飆升至252微克。

陳宏益說，微型感測器是「空氣的監視器」，監測範圍涵蓋周邊300公尺，24小時檢測空汙變化，每3至5分鐘更新一次即時空品數據，猶如稽查人員無時無刻在場。

環保局表示，已布建的511組統一由環保署中央設置，2年前已全面公開資訊，一發現數值異常飆升，經大數據分析汙染濃度、風向、時間，就可鎖定可疑汙染熱點，立即派員到場深度稽查，今年台中就靠「微型感測器」順利查獲4件違法工廠空汙，其中一件位於工業區在夜間排放廢氣被處分2000萬元。

環保局明年中會再增設350座，從目前21區拓展至全市29區，第二階段由中華電信得標，會與環團、社區座談看如何布點，公民團體希望導入廟宇周邊，減少焚香、燒金紙產生PM2.5，喚起健康意識。

陳宏益表示，「微型感測器」一台3萬元，價格不高，可布建於路燈桿等處，主要監測細懸浮微粒（PM2.5）、溫濕度等感測數據，由環保署建置「環境物聯網視覺化平台」透過濃度風頻分布圖、時間區間圖表等高密度的感測資料，追蹤高汙染傳輸路徑與熱區，提升稽查效率。

環保局說，現在大型工地在環評階段都會要求納入空品控管，業者不能抗拒，這也是企業社會責任。

目前511組微型感測器分布在西屯工業區、大甲幼獅工業區、后里工業區、中部科學工業園區，即時監測數據，民眾可隨時透過手機或電腦至「空氣網」查詢：https://wot.epa.gov.tw/。

台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，感測器24小時全年無休，監...
台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開，每3至5分鐘更新一次，後續將再增置350組逐步導入營建工地。圖／台中市新聞局提供
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環保局目前在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，感測器24小時全年無休，監...
環保局目前在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開，能精確掌握污染源。圖／台中市新聞局提供
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台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，感測器24小時全年無休，監...
台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開，每3至5分鐘更新一次，後續將再增置350組逐步導入營建工地。圖／台中市新聞局提供
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台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，昨天現場解說並實測，以燒香...
台中市環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，昨天現場解說並實測，以燒香代替逸散汙染靠近感測器，電腦螢幕中的數據立即從良好的綠色轉為空品不良的灰色，PM2.5平均值從9 微克飆升至252微克。圖／台中市新聞局提供
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環保局目前在水湳會展中心新建工地旁建置7組微型感測器，感測器24小時全年無休，監測數據皆已上網公開，能精確掌握污染源。圖／台中市新聞局提供
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PM2.5環保署
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