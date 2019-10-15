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用口琴感化 誠正少女全國冠軍重拾信心

2019-10-15 17:34聯合報 記者凌筠婷／即時報導

彰化少年輔育院今年正式改制為誠正中學彰化分校，收容因觸法遭到法院裁定需要感化教育的少年，是全國唯一一所收容感化少女的學校，現在全台78名接受感化教育的少女都在彰化分校，校方表示，因為這些少年、少女都缺乏成就感和自信心，因此校方設計多元課程吸引學生的學習興趣，其中口琴班成員雖然都只學習半年左右，卻屢次參加比賽獲獎，今年三月更勇奪全國冠軍，少女們笑說：「因為我們沒有其他娛樂，所以練習時間比其他學生更多啊」。

誠正中學彰化分校秘書蔡宏陽表示，感化教育最多三年，若是表現優良，平均接受感化教育都是一年多就會離校，因此就算要成立音樂相關的社團，也不能挑選太困難的樂器，口琴體積小、入門快，又能參加比賽，因此他們才決定成立口琴班。訓導科導師蔡香綿表示，能參加比賽對學生來說很重要，「因為他們的人生當中太少成功的經驗，比賽得名，能讓他們增加很多信心」，而且最普通的口琴幾百元就能買到，是這些少女負擔得起的價格，即使她們離校之後，也能將這個技能帶著走。

學生小琦(化名)說，過去她遇到挫折就會逃避，但加入口琴班的這一年當中，她最大的收穫就是學會「堅持」，她在練習口琴時遇到困難，老師和同學的鼓勵讓她堅持下去努力練習，不但成為口琴班的主力，還拿到全國第一名，「原來只要我肯努力，就有可能成功」，她說，過去每天只想玩樂以至於被退學，現在她從比賽中獲得成就感，也訂下考大學的目標，感覺自己找到人生的新方向。

學生小文(化名)也說，剛接受感化教育時，想法很偏激，老是惹事讓家人擔心，同學吹奏口琴的快樂模樣讓她很驚訝，因此她才加入口琴班，「拿到第一支口琴，內心感覺又激動、又幸福」，但是練習過程沒想像中容易，曾經一度想退縮，但因為同學之間互相鼓勵，她才堅持到最後。拿到全國冠軍，讓她相信，只要肯學，沒有做不到的事，「原來我不必羨慕別人，我也可以」。

誠正中學彰化分校口琴班今年奪得全國賽冠軍，曾經走歪路的少女重新拾回人生信心。記者...
誠正中學彰化分校口琴班今年奪得全國賽冠軍，曾經走歪路的少女重新拾回人生信心。記者凌筠婷／攝影
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誠正中學彰化分校口琴班今年奪得全國賽冠軍，曾經走歪路的少女重新拾回人生信心。記者...
誠正中學彰化分校口琴班今年奪得全國賽冠軍，曾經走歪路的少女重新拾回人生信心。記者凌筠婷／攝影
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