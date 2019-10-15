影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



霧社事件將屆滿89周年，預計27日將在南投縣仁愛鄉霧社事件紀念公園辦理追思祭儀，不過公所日前召開籌備會時，遺族代表反映莫那魯道等祖靈託夢說又濕又冷，經查發現墓穴上方水泥輕微塌陷滲水，昨起動工修整，盼在追思前趕工完竣。

仁愛公所指出，莫那魯道在霧社事件爆發後率族人壯烈抗日，因戰敗獨入深山飲彈自盡，其遺骸最後在山洞被發現，但遭日軍曝曬屍骨，又被運往台灣帝國大學當研究標本，流離至1973年才被送回故土，與其他烈士安葬於霧社紀念公園內。

每年10月27日則由南投縣政府邀莫那魯道及抗日烈士遺族、地方各界在霧社事件紀念公園舉辦傳統追思祭儀，唯先前召開霧社事件追思祭儀籌備會，卻有遺族代表反映，有部落耆老多次夢到莫那魯道等祖靈表示住處又濕又冷、不舒服。

而為讓遺族安心，仁愛公所日前就委請修墓師傅勘查開挖，未料真的發現墓穴上方的水泥龜裂而輕微塌陷滲水，現實與夢境不謀而合，公所人員直呼「不可思議，墓真裂了」；抗日遺族張國華也證實是他母親被祖靈託夢，家族才向公所反映。

仁愛公所民政課表示，籌備會接收到遺族反映就委請修墓師檢修，而莫那魯道烈士之墓快60年未曾修繕，初步審視墓穴確實有龜裂情形，因此輕微塌陷滲水，而追思祭儀在即，加緊趕工修繕維護，也將再請遺族代表到場確認處置方式。