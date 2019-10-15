影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了
霧社事件將屆滿89周年，預計27日將在南投縣仁愛鄉霧社事件紀念公園辦理追思祭儀，不過公所日前召開籌備會時，遺族代表反映莫那魯道等祖靈託夢說又濕又冷，經查發現墓穴上方水泥輕微塌陷滲水，昨起動工修整，盼在追思前趕工完竣。
仁愛公所指出，莫那魯道在霧社事件爆發後率族人壯烈抗日，因戰敗獨入深山飲彈自盡，其遺骸最後在山洞被發現，但遭日軍曝曬屍骨，又被運往台灣帝國大學當研究標本，流離至1973年才被送回故土，與其他烈士安葬於霧社紀念公園內。
每年10月27日則由南投縣政府邀莫那魯道及抗日烈士遺族、地方各界在霧社事件紀念公園舉辦傳統追思祭儀，唯先前召開霧社事件追思祭儀籌備會，卻有遺族代表反映，有部落耆老多次夢到莫那魯道等祖靈表示住處又濕又冷、不舒服。
而為讓遺族安心，仁愛公所日前就委請修墓師傅勘查開挖，未料真的發現墓穴上方的水泥龜裂而輕微塌陷滲水，現實與夢境不謀而合，公所人員直呼「不可思議，墓真裂了」；抗日遺族張國華也證實是他母親被祖靈託夢，家族才向公所反映。
仁愛公所民政課表示，籌備會接收到遺族反映就委請修墓師檢修，而莫那魯道烈士之墓快60年未曾修繕，初步審視墓穴確實有龜裂情形，因此輕微塌陷滲水，而追思祭儀在即，加緊趕工修繕維護，也將再請遺族代表到場確認處置方式。
現場劉姓修墓師則說，經照明勘查墓穴內部，確認墓中檜木棺未嚴重腐爛變黑，目前仍呈現天然紅色代表受潮情形仍在可控制範圍，而為免過度驚擾先人，並得趕在追思活動前完竣，現階段會以修補漏水和加裝排氣孔，協助疏排內部水氣。
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