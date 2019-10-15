親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

哈吉貝颱風襲日吹破天花板 未爆彈竟從天而降

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27聯合報 記者賴香珊／即時報導

霧社事件將屆滿89周年，預計27日將在南投縣仁愛鄉霧社事件紀念公園辦理追思祭儀，不過公所日前召開籌備會時，遺族代表反映莫那魯道等祖靈託夢說又濕又冷，經查發現墓穴上方水泥輕微塌陷滲水，昨起動工修整，盼在追思前趕工完竣。

仁愛公所指出，莫那魯道在霧社事件爆發後率族人壯烈抗日，因戰敗獨入深山飲彈自盡，其遺骸最後在山洞被發現，但遭日軍曝曬屍骨，又被運往台灣帝國大學當研究標本，流離至1973年才被送回故土，與其他烈士安葬於霧社紀念公園內。

每年10月27日則由南投縣政府邀莫那魯道及抗日烈士遺族、地方各界在霧社事件紀念公園舉辦傳統追思祭儀，唯先前召開霧社事件追思祭儀籌備會，卻有遺族代表反映，有部落耆老多次夢到莫那魯道等祖靈表示住處又濕又冷、不舒服。

而為讓遺族安心，仁愛公所日前就委請修墓師傅勘查開挖，未料真的發現墓穴上方的水泥龜裂而輕微塌陷滲水，現實與夢境不謀而合，公所人員直呼「不可思議，墓真裂了」；抗日遺族張國華也證實是他母親被祖靈託夢，家族才向公所反映。

仁愛公所民政課表示，籌備會接收到遺族反映就委請修墓師檢修，而莫那魯道烈士之墓快60年未曾修繕，初步審視墓穴確實有龜裂情形，因此輕微塌陷滲水，而追思祭儀在即，加緊趕工修繕維護，也將再請遺族代表到場確認處置方式。

現場劉姓修墓師則說，經照明勘查墓穴內部，確認墓中檜木棺未嚴重腐爛變黑，目前仍呈現天然紅色代表受潮情形仍在可控制範圍，而為免過度驚擾先人，並得趕在追思活動前完竣，現階段會以修補漏水和加裝排氣孔，協助疏排內部水氣。

南投縣仁愛鄉霧社事件追思祭儀將在27日舉辦，唯遺族代表反映祖靈託夢稱濕冷，經公所...
南投縣仁愛鄉霧社事件追思祭儀將在27日舉辦，唯遺族代表反映祖靈託夢稱濕冷，經公所確認墓穴受損，目前著手修繕中。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣仁愛鄉霧社事件追思祭儀將在27日舉辦，唯遺族代表反映祖靈託夢稱濕冷，經公所...
南投縣仁愛鄉霧社事件追思祭儀將在27日舉辦，唯遺族代表反映祖靈託夢稱濕冷，經公所確認墓穴受損，目前著手修繕中。記者賴香珊／攝影
分享

抗日夢境漏水
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

改善空汙科技化 中市建置511組空品「微型感測器」

2019-10-15 17:46

台中農民苦哈哈？ 盧秀燕不答政治題

2019-10-15 17:06

高麗菜3顆100元 中市議員批農委會預警系統崩盤

2019-10-15 14:22

誰說年紀大才會失智？「元氣列車」上路提升病識感

2019-10-15 14:21

銀髮族憶當年 拼布畫重溫結婚時光

2019-10-15 14:02

彰化縣2552座橋梁檢測沒問題 明年加碼維修費到四千萬

2019-10-15 13:57

南投百香果、茭白筍廢棄物再利用 減少空氣汙染

2019-10-15 12:57

施志昌批林佳新打臉盧秀燕 林：農民生計不應政治炒作

2019-10-15 12:48

順澤宮冠軍帽太夯 蔡英文明天來參香民眾暫停領帽

2019-10-15 09:43

中市府50億設16停車場 引舌戰

2019-10-14 23:32

通報就捕捉 彰化流浪犬收容所塞爆

2019-10-14 23:28

彰化好戲開鑼 台中舞蹈踩街

2019-10-14 23:26

中、投敬老卡 盼納台鐵補助

2019-10-14 23:25

本願山、創世 募款餐會告急 加碼送好康

2019-10-14 23:14

燈會補助少？ 交部：只會多不會少

2019-10-14 23:01

明年台灣燈會疏運 中市府：鐵路加接駁

2019-10-14 22:57

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

南投消防不分男女都超威 世界運動會救護賽摘金

2019-10-14 20:27

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

影／彰化國際傳統戲曲節 連看三周好戲登場

2019-10-14 20:12

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

蔡其昌和沈玉琳聯合推甲安埔芋頭 蔡當一日里長

2019-10-14 17:39

中央政策害慘台中 盧秀燕強力「除煤」

2019-10-14 16:20

彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56

客家歌舞快閃國道服務站 只為宣傳這場全國藝文賽

2019-10-14 15:41

台中港三井outlet萬聖節活動 可愛幽靈供遊客拍照打卡

2019-10-14 14:53

空汙？不菸不酒竟癌末！47歲癌末男積極抗癌反轉人生

2019-10-14 13:59

台中10月17日全面收生廚餘 局處首長答不出來如何分類

2019-10-14 13:29

蔡總統：台灣不缺電 議員：要求市府不發中火4機組許可

2019-10-14 12:55

台灣燈會補助最少 議員：林佳龍口口聲聲愛台中？

2019-10-14 12:37

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top