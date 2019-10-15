台中農民苦哈哈？ 盧秀燕不答政治題

2019-10-15 17:06 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



綠營議員抓到國民黨立委參選人林佳新話柄，質疑台中農民是否真的苦哈哈。(photo by 劉東皋／台灣醒報) 分享 facebook 「台中農民苦哈哈」？「韓家軍」林佳新到台中大甲地區參選立委，日前發文說：「甲安埔農民苦不堪言」，引起綠營議員在議會一陣轟擊，而綠營議員更要求盧秀燕針對林佳新的發文答覆，但盧表示，在議會答詢以市政議題為主，她不回答政治問題。

台中市立委第一選區涵蓋大甲、大安、外埔區，簡稱甲安埔，是台中重要的農業區。由於第一選區民進黨現任立委為立法院副院長蔡其昌，號稱是目前「最強立委」，國民黨曾經找不到願意出戰的人，拖延一段時日後，由林佳新自告奮勇到甲安埔參選。

菜農出身的林佳新日前在臉書發文說：「看到甲安埔地區，許多農民苦不堪言」，還聲稱「想要契作高麗菜、青花菜，配合外銷的農友」，可以和他連絡，耕種技術將會有人協助。此一發文讓民進黨議員找到「把柄」，被視為蔡其昌子弟兵的施志昌質詢時，要盧秀燕對這段發文提出自己的看法，但盧秀燕直接回答，她在議會不答覆政治性問題。

施志昌與黃守達質詢說，這並非政治問題，而是台中農業問題。林佳新既然直接點名甲安埔農民苦哈哈，而且又要協助農民契作、外銷，難道林佳新做得會比農業局好嗎？對此，農業局長蔡精強起身回應，台中市農業政策以農民利益為優先，他和林佳新不熟，不知他此發文所本何來？但對於農業產銷，農業局有一套完整的機制和作法。

蔡精強表示，一旦台中農民的獲利低於兩成，農業局有一套協助外銷的機制，目的在於減少國內供給，提高銷售價格，讓農民得以維持較高獲利。另外，依據農業局提出的產銷策略計畫專案報告，提高農民權益的策略包括輔導次級農產品加工，以穩定市場價格、建構電商等多元行銷通路、輔導農產品冷鏈保鮮技術、建立台中農特產品之品牌等。

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