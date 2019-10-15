花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



位在彰化縣花壇鄉白沙村的「台灣寄生蟲醫學之父」謝獻臣故居最近被拆除，花壇文史工作者、文化局文資委員蔣敏全感嘆說，謝獻臣是撲滅台灣瘧疾的大功臣，這棟建築是仿日式別墅，已有60多年歷史，是花壇最值得紀念的名人故居，最大特色是水泥花窗，當年謝獻臣曾在此做過研究，極具歷史意義，後代子孫卻不願保存，讓謝獻臣故居就此消失，十分可惜。

在彰化市通往花壇鄉的彰員路上，有棟白色平房，前有如茵草皮及一畦蓮花池，常會引人注目，很多外地人卻不知道它是有「台灣寄生蟲醫學之父」美譽的謝獻臣故居，但本月13日卻被挖土機鏟除，磚瓦成堆，化為廢墟。花壇文史工作者蔣敏全獲知後，不禁感嘆地說：「花壇唯一仿日式建築，就從我眼中消失了！」

謝獻臣（1924—2000年）是彰化縣花壇鄉人，從台北帝大醫學院畢業後，取得日本鹿兒島醫科大學博士，蔣敏全說，謝獻臣卻未執業，反而終身投入寄生蟲學研究與瘧疾防治，1949年至1957年間參與台灣瘧疾撲滅工作，是台灣撲滅瘧疾的大功臣之一。

蔣敏全說，謝獻臣在1960年代，多次應邀前往非洲協助寄生蟲疾病防治工作，其防疫經驗遍及全球60多國，曾受聘聯合國衛生組織顧問，並在高雄醫學院成立第一個本土性的熱帶醫學研究所，如果台灣不退出聯合國，他極有機會獲得諾貝爾醫學獎。

蔣敏全表示，謝獻臣在花壇鄉白沙村故居，為仿日式別墅，迄今約有60多年歷史，特色是木造屋頂及水泥花窗，更重要的是，謝獻臣早年曾在此從事研究，還養過猴子觀察，是花壇最值得紀念的名人故居，後來宅第及庭園被社區開闢為「感謝公園」，供老人家從事槌球等運動。

蔣敏全說，彰化縣文化局曾在多年前，實地勘察謝獻臣故居，評估是否有保存可能，卻屬私人產權，家族也無意保存，落得必須拆除的命運。