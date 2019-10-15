誰說年紀大才會失智？「元氣列車」上路提升病識感

2019-10-15 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



彭婉如文教基金會自2017年推出「元氣列車」，巡迴台中市豐原區的衛生所、圖書館、老人會及關懷據點等，為長輩進行認知、記憶及肌力、平衡力的檢測，檢測內容包括3項認知測驗、畫鐘測驗、30秒坐站測試、3公尺及5公尺行走速度測試，藉此了解長者肌力與平衡力，是否有失智或跌倒風險。

彭婉如文教基金會組長王子勻表示，3年來已篩檢1000餘名長輩，其中許多長輩常獨自到衛生所看診或拿藥，他們大多認為自己行動自如，腦力、肌力應沒問題。但根據統計顯示，75歲以上有12%在記憶測驗拿零分，有52%無法通過畫鐘測驗；13%受測者在30秒站坐測試中不合格，有肌少症傾向；在行走測試26%為跌倒高危險群，顯示大眾對肌少症、認知障礙、失智等高齡族群的問題，普遍缺乏預防意識與病識感。

67歲蔡姓阿嬤說，透過檢測可以知道自己健不健康，讓自己對跌倒或失智有預防意識。