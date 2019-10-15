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誰說年紀大才會失智？「元氣列車」上路提升病識感

2019-10-15 14:21聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

彭婉如文教基金會自2017年推出「元氣列車」，巡迴台中市豐原區的衛生所、圖書館、老人會及關懷據點等，為長輩進行認知、記憶及肌力、平衡力的檢測，檢測內容包括3項認知測驗、畫鐘測驗、30秒坐站測試、3公尺及5公尺行走速度測試，藉此了解長者肌力與平衡力，是否有失智或跌倒風險。

彭婉如文教基金會組長王子勻表示，3年來已篩檢1000餘名長輩，其中許多長輩常獨自到衛生所看診或拿藥，他們大多認為自己行動自如，腦力、肌力應沒問題。但根據統計顯示，75歲以上有12%在記憶測驗拿零分，有52%無法通過畫鐘測驗；13%受測者在30秒站坐測試中不合格，有肌少症傾向；在行走測試26%為跌倒高危險群，顯示大眾對肌少症、認知障礙、失智等高齡族群的問題，普遍缺乏預防意識與病識感。

67歲蔡姓阿嬤說，透過檢測可以知道自己健不健康，讓自己對跌倒或失智有預防意識。

彭婉如文教基金會承辦的豐原長青元氣學堂也開辦肌力班及銀髮瑜伽，肌力班課程針對長輩設計，透過口腔、上肢、下肢、核心、阻力及愷格爾運動等訓練，提升長輩握力、肌力與腦力，目前已開辦16期。銀髮瑜伽則透過課程提升長者肌力與平衡力，已開辦6期，多數上課的長者反映「真的有效」。

彭婉如文教基金會自2017年推出「元氣列車」，巡迴台中市豐原區的衛生所、圖書館、...
彭婉如文教基金會自2017年推出「元氣列車」，巡迴台中市豐原區的衛生所、圖書館、老人會及關懷據點等，為長輩進行認知、記憶及肌力、平衡力的檢測。記者余采瀅／攝影
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為長輩進行30秒坐站測試。記者余采瀅／攝影
為長輩進行30秒坐站測試。記者余采瀅／攝影
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衛生所失智彭婉如
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