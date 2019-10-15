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彰化縣2552座橋梁檢測沒問題 明年加碼維修費到四千萬

2019-10-15 13:57聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂崩塌，橋梁安全引發各界關心，彰化縣長王惠美今天表示，彰化縣並沒有交通部公布的危橋，民眾可放心，明年度縣府將加碼到4000萬元作為橋梁維修經費，不過因地方財政不是很理想，除了會繼續向中央爭取經費，各鄉鎮公所若要整修橋梁，縣府也可以對等補助方式進行改善。

彰化縣長王惠美今天在縣政府召開彰化縣橋梁檢測維修說明會，王惠美表示，彰化縣轄內橋梁為六都之外橋梁最多縣區共有2552座，其中縣府管理691座縣鄉道公路橋梁，鄉鎮市公所管轄的有1861座非公路系統橋梁，每2年都檢測1次橋梁結構安全，目前這些橋梁都沒有安全問題，仍會定期做維護修繕。

王惠美表示，以往縣府每年編列2000萬元辦理橋梁構件維修，未來2年應將橋梁安全列為重點工作，在經費方面如果中央沒有補助，縣府加碼明年優先再多提撥2000萬元，共4000萬元作為橋梁維修經費。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，彰化縣今年度編列3656萬元進行橋梁維護修繕，目前到明年一年內全縣還有51座橋梁將優先進行維修，而像大家比較關心的福興鄉福興橋是通往鹿港風景區重要橋梁，平常大貨車、聯結車車流量也多，還有大城鄉西港橋因受海風吹蝕且水位經常較高，安全維護特別重要，經檢測都沒問題。

最近縣府也一併進行人行天橋檢測，也都沒有問題，包括華陽吊橋、彰化天空步道、王功景觀橋等，縣府也落實檢測與維修，持續納入年度控管。

王惠美說，雖然彰化縣沒有危橋，但大家也應遵守行車規定，大車不能走的路段就不要走，以免造成橋梁過度耗損。

福興鄉福興橋是通往鹿港風景區重要橋樑，平常大貨車、連結車車流量也多，經檢測都沒問...
福興鄉福興橋是通往鹿港風景區重要橋樑，平常大貨車、連結車車流量也多，經檢測都沒問題。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美今天在縣政府召開彰化縣橋梁檢測維修說明會，彰化縣府工務處長林漢斌進...
彰化縣長王惠美今天在縣政府召開彰化縣橋梁檢測維修說明會，彰化縣府工務處長林漢斌進行簡報表示，彰化縣共2552座橋梁，目前這些橋樑都沒有安全問題。記者林宛諭／攝影
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福興鄉福興橋是通往鹿港風景區重要橋樑，平常大貨車、連結車車流量也多，經檢測都沒問...
福興鄉福興橋是通往鹿港風景區重要橋樑，平常大貨車、連結車車流量也多，經檢測都沒問題，維修人員進行檢修。圖／彰化縣政府提供
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大城鄉西港橋因受海風吹蝕且水位經常較高，安全維護特別重要，經檢測都沒問題。圖／彰...
大城鄉西港橋因受海風吹蝕且水位經常較高，安全維護特別重要，經檢測都沒問題。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美今天在縣政府召開彰化縣橋梁檢測維修說明會，王惠美表示，彰化縣轄內橋...
彰化縣長王惠美今天在縣政府召開彰化縣橋梁檢測維修說明會，王惠美表示，彰化縣轄內橋梁為六都之外橋梁最多縣區共有2552座，目前這些橋樑都沒有安全問題，仍會定期做維護修繕。記者林宛諭／攝影
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王惠美
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