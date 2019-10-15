南投百香果、茭白筍廢棄物再利用 減少空氣汙染
為提升農民對於農業廢棄物處理的觀念，避免農業廢棄物露天燃燒，南投縣環保局將找專家協助，使用破碎在利用、生物炭、益生菌腐化等方式，協助農民將農業廢棄物轉為可用資源，也避免空氣品質被汙染。
環保局表示，南投縣是茭白筍及百香果主要產地，種植範圍涵蓋埔里及魚池，今年茭白筍及百香果採收期到，為避免農友們將收割後茭白筍及百香果之農業廢棄物，以露天燃燒方式處理，環保局積極規畫茭白筍及百香果農業廢棄物再利用，包括破碎再利用、益生菌現地腐化、異地堆肥、生物炭處理等去化方式處理，希望輔導、再利用、稽查等三管齊下之方式，防止露天燃燒。
環保局表示，茭白筍採收後的筍殼及百香果果皮，如果燃燒會產生大量煙霧（PM2.5）除影響空氣品質及用路安全，更可能影響農民自身及鄰近居民健康，依照空汙法，若遭查獲將處1200元以上10萬元以下罰鍰。為維護空氣品質，如若發現露天燃燒行為，可直接通報環保局公害陳情專線(049)223-4685或(049)222-3763，由環保局派員來協助處理。
環保局25日在埔里鎮農會農民教室辦理「筊白筍暨百香果農業廢棄物多元再利用說明會」，邀請農政單位對於促進農產業升級、提升農業耕作效率詳加說明，藉以提升農業產值並減少農業廢棄物產出，另邀請專家對於農業廢棄物多元再利用、去化方式說明，除可再生農業廢棄物，並可避免露天燃燒行為發生，歡迎農友及民眾踴躍參加。
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