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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

施志昌批林佳新打臉盧秀燕 林：農民生計不應政治炒作

2019-10-15 12:48聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

國民黨台中立委第一選區參選人「最強菜販」林佳新指「甲安埔農民苦哈哈」民進黨台中市議員施志昌、黃守達等人説，林佳新打臉市府團隊的農業行銷，問巿長盧秀燕的看法，盧市長說「我謹守分寸不回答選舉議題」林佳新表示「不應該把農業當作政治炒作。」

林佳新昨指出，農委會農航所租兩架遙航測飛機花17億，但本土高麗菜接近崩盤，3顆50元，農委會種苗預警系統完全潰敗，現在又「搞飛機」慷全民之慨，農民苦哈哈！

台中市議會今天專案報告，市議員施志昌、黃守達針對台中市政府農業局農業行銷報告提出質疑，施志昌用國民黨台中立委參選人林佳新臉書貼文打臉台中市政府。

施志昌表示，有位國民黨台中立委參選人在臉書貼文直指「甲安埔地區，許多農民苦不堪言，二期稻作、芋頭、火龍果與各種農產品辛勤耕種，都不能得到相對回報」，這豈不是打臉台中市政府？台中市政府說自己做得非常好，需不需要出來反駁或澄清一下？

盧秀燕表示，「我謹守分寸，不談論政治問題」農業局蔡精強局長則表示，農業局會保障農民兩成利潤，若低於兩成會有相關機制。

林佳新指出，請議員不要把農民生計當作政治議題炒作，且農業所屬最高機關是農委會，施議員應與立院蔡副院長討論後，落實農民照顧。只要能幫農民把農產品賣出去，誰來做，誰來做，他都樂觀其成！

施志昌表示，這不是政治問題，而是關於農民的生計問題。他指出，從專案報告看到三個問題：第一、本市最大宗外銷的仍是柑橘、百合花、文心蘭等等，其餘農產品項銷售占比極少；第二、台中市優質農特產品標章品牌特色不足，無助行銷。

專案報告超過八成的行銷方案都是以中國大陸為主要市場，但實際上僅占外銷金額的三分之一，且品項一樣不出茂谷柑與椪柑。甲安埔的芋頭今年產量多但價格差，內外銷量也很少，他與蔡其昌副院長幫忙引薦企業與學校來幫忙採購芋頭，為芋農短期紓困。

希望農業局不管在內外銷方面都仍需要加倍努力，不僅是甲安埔的農民，全台中市的農民都更需要市府挹注資源照顧！

市議員施志昌批「最強菜販」林佳新打臉盧市府。記者陳秋雲/攝影
市議員施志昌批「最強菜販」林佳新打臉盧市府。記者陳秋雲/攝影
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