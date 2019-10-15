親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

協助移工了解法令 中市府展開「入廠宣導」

2019-10-15 11:36中央社 台中15日電

台中市外籍移工逾10萬人，因為文化差異與生活習俗不同而誤觸法令者時有所聞，台中市勞工局今天表示，透過「入廠宣導」活動，即時提供法令新知，協助移工入鄉隨俗。

來台外籍移工因不了解本地法令而觸法案例不少，勞工局舉例指出，2年前曾有5名越南籍移工誤闖高美濕地保護區捕捉魚蟹，就是以為可以像在家鄉河裡一樣隨意撈魚，結果每人遭裁罰新台幣5萬元。

勞工局長吳威志表示，國內聘僱移工相關法令繁多，更新頻繁，移工及雇主若沒有接受資訊管道，難免誤觸法令。以交通法令為例，10月又有新法上路，規定騎乘電動自行車要戴安全帽，違者罰鍰300元。另外，很受移工青睞的潭雅神綠園道，10月起也全面禁行電動自行車。

目前聘有8名移工的威全機械工業公司管理部副總經理林成翰表示，移工來台難免有文化及生活習俗差異，例如台灣明文規定不能任意殺狗進食、喝酒不開車、拒絕毒品等，勞工局以官方立場入廠宣導，移工接受度更高，加上服務「宅配」到廠，方便移工參加，對移工及雇主都是幫大忙。

已經在威全機械工業工作5年的印尼籍移工蘇紀曼說，在印尼沒有酒駕及騎車戴安全帽等相關規定，更不知道打架判刑會遭遣返，透過法令宣導，獲得自我保護的法令資訊，現在他知道路邊種植的水果不能隨手摘來吃，河裡的魚蝦也不能隨便撈，以後騎電動自行車出門要記得戴安全帽。他笑說，台灣是法治國家，不守法害人害己，後果很嚴重。

吳威志指出，這些新法與移工切身相關，勞工局除主動印製中文及4國語言宣導單張，透過雇主、仲介公司等加強宣導外，並藉由「入廠宣導」即時通報宣導。

移工電動自行車勞工局
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

中市府50億設16停車場 引舌戰

2019-10-14 23:32

通報就捕捉 彰化流浪犬收容所塞爆

2019-10-14 23:28

彰化好戲開鑼 台中舞蹈踩街

2019-10-14 23:26

中、投敬老卡 盼納台鐵補助

2019-10-14 23:25

本願山、創世 募款餐會告急 加碼送好康

2019-10-14 23:14

燈會補助少？ 交部：只會多不會少

2019-10-14 23:01

明年台灣燈會疏運 中市府：鐵路加接駁

2019-10-14 22:57

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

南投消防不分男女都超威 世界運動會救護賽摘金

2019-10-14 20:27

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

影／彰化國際傳統戲曲節 連看三周好戲登場

2019-10-14 20:12

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

蔡其昌和沈玉琳聯合推甲安埔芋頭 蔡當一日里長

2019-10-14 17:39

中央政策害慘台中 盧秀燕強力「除煤」

2019-10-14 16:20

彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56

客家歌舞快閃國道服務站 只為宣傳這場全國藝文賽

2019-10-14 15:41

台中港三井outlet萬聖節活動 可愛幽靈供遊客拍照打卡

2019-10-14 14:53

空汙？不菸不酒竟癌末！47歲癌末男積極抗癌反轉人生

2019-10-14 13:59

台中10月17日全面收生廚餘 局處首長答不出來如何分類

2019-10-14 13:29

蔡總統：台灣不缺電 議員：要求市府不發中火4機組許可

2019-10-14 12:55

台灣燈會補助最少 議員：林佳龍口口聲聲愛台中？

2019-10-14 12:37

2020台灣燈會在台中 預計招募5000名志工現有近4000人

2019-10-14 11:33

愛心募款餐會只達二成 加送露營燈、中醫診所免掛號費

2019-10-14 11:19

打噴嚏咳嗽運動都在漏尿… 醫：3成女性有困難僅6%就醫

2019-10-14 10:56

一日雙塔「吸安」失言惹議 議員要求柯文哲驗尿

2019-10-14 10:49

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

注意！串連新莊板橋的新月橋 今起半封閉施工69天

2019-10-14 13:47

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

捷運民汐線要等柯文哲有空 侯友宜回應了

2019-10-14 15:53

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

檢舉亂丟菸蒂台東開罰365萬 檢舉獎金逾200萬

2019-10-14 16:57

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

雲林社區深度旅遊年年被秒殺 月底受理報名手刀快搶

2019-10-14 13:58

大巨蛋2022年前完工？柯文哲首度鬆口：有機會

2019-10-14 12:40

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top