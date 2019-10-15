協助移工了解法令 中市府展開「入廠宣導」

2019-10-15 11:36 中央社 台中15日電



台中市外籍移工逾10萬人，因為文化差異與生活習俗不同而誤觸法令者時有所聞，台中市勞工局今天表示，透過「入廠宣導」活動，即時提供法令新知，協助移工入鄉隨俗。

來台外籍移工因不了解本地法令而觸法案例不少，勞工局舉例指出，2年前曾有5名越南籍移工誤闖高美濕地保護區捕捉魚蟹，就是以為可以像在家鄉河裡一樣隨意撈魚，結果每人遭裁罰新台幣5萬元。

勞工局長吳威志表示，國內聘僱移工相關法令繁多，更新頻繁，移工及雇主若沒有接受資訊管道，難免誤觸法令。以交通法令為例，10月又有新法上路，規定騎乘電動自行車要戴安全帽，違者罰鍰300元。另外，很受移工青睞的潭雅神綠園道，10月起也全面禁行電動自行車。

目前聘有8名移工的威全機械工業公司管理部副總經理林成翰表示，移工來台難免有文化及生活習俗差異，例如台灣明文規定不能任意殺狗進食、喝酒不開車、拒絕毒品等，勞工局以官方立場入廠宣導，移工接受度更高，加上服務「宅配」到廠，方便移工參加，對移工及雇主都是幫大忙。

已經在威全機械工業工作5年的印尼籍移工蘇紀曼說，在印尼沒有酒駕及騎車戴安全帽等相關規定，更不知道打架判刑會遭遣返，透過法令宣導，獲得自我保護的法令資訊，現在他知道路邊種植的水果不能隨手摘來吃，河裡的魚蝦也不能隨便撈，以後騎電動自行車出門要記得戴安全帽。他笑說，台灣是法治國家，不守法害人害己，後果很嚴重。

吳威志指出，這些新法與移工切身相關，勞工局除主動印製中文及4國語言宣導單張，透過雇主、仲介公司等加強宣導外，並藉由「入廠宣導」即時通報宣導。