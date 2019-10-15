影／還願之旅！「順澤宮冠軍神帽」主人伊登要領跑田中馬了

2019-10-15 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



。 彰化縣政府今天也公佈跨海預錄的伊登向台灣朋友們問候影音，他說，感謝大家邀請他到台灣，他非常喜歡那頂在日本撿到的台灣帽子，也祝福參加彰化馬拉松嘉年華的大家都能享受彰化馬拉松這趟旅程。圖／彰化縣政府提供 分享 facebook 台灣熱情打動冠軍選手了！讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽揚名國際的挪威冠軍三鐵選手伊登已接受彰化縣長王惠美邀請，伊登將到彰化參訪3天，除了到順澤宮參拜還願，也將在11月10日的知名田中馬拉松領跑，體驗彰化馬拉松嘉年華的熱情。

王惠美說，伊登（Gustav Iden)戴著台灣埔鹽順澤宮的帽子贏得世界冠軍，一瞬間讓彰化埔鹽夯起來，縣府第一時間就開始邀請伊登，他一開始是婉拒，因為他希望明年能在東奧運動會中全力準備，但經過縣府團隊的努力，跟伊登說明台灣的好以及彰化愛運動等，最終打動了他。

王惠美說，伊登也要到順澤宮還願，這次將參與田中馬，來台灣有三天的時間，田中馬是一個重要的行程，要讓大家能欣賞伊登的丰采。

今天縣府也公布跨海預錄的伊登向台灣朋友們問候影音，他說，感謝大家邀請他到台灣，他非常喜歡那頂在日本撿到的台灣帽子，得知彰化是個熱愛運動的城市，也祝福參加彰化馬拉松嘉年華的大家都能享受彰化馬拉松這趟旅程，提前為彰化馬拉松行銷。

王惠美說，10月20日起彰化馬拉松嘉年華將有7場馬拉松陸續登場，此次邀請伊登參加田中馬，田中馬是全國十大馬拉松之一，非常有特色，田中也是台灣米倉，除了有綠油油的稻田還有八堡圳，沿路的風景也很棒，最主要是地方的人情濃厚，社區、啦啦隊都一起參與，所以田中馬每次一開放報名就秒殺，希望伊登來體會到彰化人的熱情以及民情風土。

7場馬拉松嘉年華包括10月20「社頭織足盃超半程馬拉松」，10月27日的公益「員林獅子盃路跑」，11月3日全國獨一無二的「戀戀二水跑水馬拉松」，11月10日秒殺高人氣「田中馬拉松」，11月17日具古都人文風味的「鹿港馬拉松」，11月24日「Formosa樂活盃彰化親子路跑」，12月8日籌措經費建造伯立歐家園的「二林伯立歐蕎麥馬拉松」