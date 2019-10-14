影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，演出團隊明華園天字團天王小生陳昭香和彰化新和興總團編導江陳咏蓁談起傳承給下一代的甘苦談，讓年輕人更多元的接觸舞台劇、不同劇團汲取養分，要為傳統戲曲再注入新生命。

明華園天字團將在此次彰化戲曲節演出「青陽大大爺」，台柱陳昭香今天出席彰化縣政府宣傳記者會時談起女兒新銳小生吳奕萱的學戲過程，她說，其實本來並不想讓女兒接棒歌仔戲，後來她唸大學時，有時劇團缺人才讓她補角色「打工」。

陳昭香笑說，可能從在娘胎裡就自然學戲了，叫她出去演什麼她都敢演，但因沒有從小訓練筋骨都硬了，長大再學戲會比別人辛苦，但吳奕萱好勝心很強「不願認輸」，近三年因為參與「少年歌子」演出收獲很多，最近還接觸跨界現代舞台劇「栢優座」演出，年輕人多方接觸一定能為表演再帶入更多養份，提升自己的表演能量。

彰化在地老牌歌仔劇團新和興總團在戲曲節將演出新戲「釣金龜」，特別邀請臺灣豫劇團朱海珊老師指導，江陳咏蓁說，希望年輕一代比他們更好，所以也向豫劇團取經，加強身段和文戲情緒表演的學習。