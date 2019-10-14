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本願山、創世 募款餐會告急 加碼送好康

2019-10-14 23:14聯合報 記者游振昇林敬家賴香珊／連線報導

本願山彌陀講堂下月要辦募款餐會，加碼送露營燈。 記者游振昇／攝影
本願山彌陀講堂下月要辦募款餐會，加碼送露營燈。 記者游振昇／攝影
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不景氣，愛心義賣募款更不易。台中本願山彌陀講堂每年辦公益募款餐會，下月3日的餐會，目標要募100桌，現在只有20桌，主辦單位很著急，加送露營燈，還洽談中醫診所，讓捐款者憑餐券可到診所免掛號費一次等附加價值；創世基金會則結合宗教，提供加持念珠義賣，希望刺激買氣。

本願山彌陀講堂募款餐會已舉辦10多年，每年目標100桌，今年出奇地差，預定下月3日在台中市聖華宮素食餐廳辦餐會，每張餐券1200元，目前只募到20桌。

潭子區潭陽社區總體營造協會理事長張明欽協助募款，他說今年景氣差，買餐券做愛心的人變少，希望下月餐會前，能努力達到預定目標。住持釋信願說，為鼓勵做愛心，現在買一張餐券就送一個露營燈，也已洽談中醫診所，讓持餐券者就診時免掛號費一次；另有素食餐廳和咖啡廳願提供優惠價給持餐券者；每年的募款餐會所得，捐建彌陀村和慈善救濟基金，包括關懷獨居老人，照顧弱勢戶和喪葬補助等。

創世基金會為提高民眾募款意願，今年也與宗教結合，首度與雲林北港鎮武德宮財神廟合作提供「珠運通─念珠」愛心義賣，盼透過法師誦經加持、薰陶念珠，除為創世全台植物人祈福，並也祈求認助者財運亨通，藉此提高買氣。

創世草屯院表示，今年寒士吃飽30尾牙邁入第30年，過去多透過辦活動宣傳認桌募款，給弱勢朋友年節一餐溫飽，今年除維持原作法，也透過宗教加強力度，與北港武德宮財神廟推出「珠運通．一卡通念珠」，盼民眾共同支持響應。

彰化家扶中心主任王震光說，捐款者重視善款用在什麼地方，以及服務個案的改變，這些都比號召捐款送東西、換東西來得有誘因，例如家扶員林兒少新館將啟用，有娃娃機業者捐兩台娃娃機台，家扶中心規畫讓成績進步的孩子可玩，但在缺娃娃情況下，日前號召民眾捐玩偶被熱烈轉發訊息，這樣的愛心募集因具有共鳴，也有拋磚引玉作用，募得的資源快又長久。

募款愛心義賣
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