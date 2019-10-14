彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／即時報導



彰化縣社頭鄉清水岩寺後方有許多步道，過去曾有山友發現水鹿蹤跡，去年發生多起民眾登山撞見水鹿，甚至遭受攻擊而受傷，今年初更發生水鹿死後被人大卸八塊事件，可見在彰化縣社頭鄉山區的確有水鹿族群存在。近期有山友又在社頭鄉清水岩寺後方山區的樹幹上發現水鹿摩擦過的蹤跡，最近又進入水鹿繁殖期，山友擔心又出現獵捕和攻擊事件，因此要呼籲民眾，在水鹿繁殖期間，若要爬山盡量走步道，不要特意去尋「秘境」，以免誤闖水鹿繁殖領域，以免再被攻擊。

今年3月，有山友在社頭鄉十八彎古道發現疑似有水鹿遭到獵殺，古道處處是鮮紅血跡，讓山友氣憤難平而報警，警方也循線找到人，但因為該名男子否認獵殺水鹿，警方沒有確切證據，因此只能將此案移往彰化縣政府進行行政裁罰。林務局育樂課課長楊曼蕾表示，社頭鄉並沒有野生水鹿的紀錄，所以林務局並未在社頭鄉進行監測，彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方也說，這幾年八卦山脈確實常有人發現水鹿，但是野生水鹿應該出現在2千公尺以上高山，因此出現在八卦山脈的水鹿，應該是人工圈養後逃逸，在八卦山社頭、田中山區活動，不屬於野生動物，因此也不能以野生動物保護法規範。

清水岩生態文創產業協會專案經理梁秀琴表示，人類應和動物和平共處，而不是獵捕或驅趕，尤其動物在繁殖期的領域性特別強，會攻擊侵入的人類，「這不是動物的錯，是人類不懂事」。許多山友長期在清水岩寺後方的步道運動，他們初步計算，八卦山脈的水鹿至少超過10隻，他們呼籲登山客，不要想著找「秘境」而刻意去走沒有開發的樹林，這樣最可能遇到水鹿，盡量避開水鹿覓食的清晨或傍晚，登山時也盡可能走步道，「其實水鹿也會避開人，這樣人和鹿就能和平共處」。