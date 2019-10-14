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影／彰化國際傳統戲曲節 連看三周好戲登場

2019-10-14 20:12聯合報 記者林宛諭／即時報導

彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，臺灣豫劇團今天在彰化縣政府表演「香囊記」精彩片斷，王惠美表示，今年的「戲遊彰化」表演場地分佈彰化、鹿港、員林等地區，不用門票讓民眾連看三周，除了在地優秀團隊，也邀請越南、韓國、馬來西亞等團隊一起參與，並融入傳統戲曲闖關及體驗活動。

彰化縣長王惠美今天與臺灣豫劇團、南管國寶藝師林吳素霞、明華園天字團天王小生陳昭香等人一起為戲曲節暖身宣傳。

王惠美說，彰化是南北管音樂的重要基地，在臺灣或華人地區都是首屈一指，希望藝術下鄉培養更多的藝術人才與同好，當大家都有藝術涵養，相關藝術表演的門票也能賣得更好，也期待透過彰化國際傳統戲曲節，把我們保存的南北管音樂戲曲行銷出去。

戲曲節活動長達三周假日，10月19日在八卦山大佛寺前廣場拉開序幕，19、20日安排「好戲開鑼－南北大匯演」，演出團體包括有遏雲齋、榮樂軒、玉琴軒、東山鳳梨園、新樂園掌中劇團、二水明世界掌中劇團的掌中大戲、國家登錄重要保存團體漢陽北管劇團的熱鬧排場，和來自馬來西亞的鐵枝木偶劇團和潮藝館帶領觀眾進入古樸精巧的木偶戲和潮州戲世界。

第二週26、27日在鹿港龍山寺及公會堂有「千帆入港－當代戲曲風景」，包括彰化縣保存團體雅正齋、聚英社、梨芳園、梨春園將輪番上陣，國寶級大師陳錫煌以細膩手法戲說經典，再現精彩劇目「年羹堯傳奇」，還有由越南知名演出家Tra My領軍的越南國家音樂學院古箏管弦樂團，26日晚間萍蓬草兒童劇團的「南管跨界演出-我的爸媽是金童玉女」，27日晚間在公會堂新和興總團「釣金龜」。

第三周11月2日在員林興賢書院臺灣豫劇團演出「香囊記」，是百年來豫劇迷最愛的經典之作；還有韓國安東河回村假面舞是韓國重要無形文化財；3日晚間在鹿港體育場明華園天字團壓軸上演「青陽大大爺」，由陳昭香與陳進興領銜主演。可於彰化縣文化局網站http://www.bocach.gov.tw查詢演出資訊。

每週也舉辦「嬉於戲、遊於藝」傳統戲曲闖關及體驗活動，參加活動者可集點摸彩抽好禮，一、三周有文創市集，11月9日也於員林興賢書院配合光興閣掌中劇團的演出，舉辦「看好戲、畫經典」兒童戲曲寫生比賽，吸引年輕學子參與認識傳統戲曲。

彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，彰化縣長王惠美今天與臺灣豫劇團、...
彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，彰化縣長王惠美今天與臺灣豫劇團、明華園天字團天王小生陳昭香等演出團體一起為戲曲節暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
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彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，彰化縣長王惠美今天與臺灣豫劇團等...
彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，彰化縣長王惠美今天與臺灣豫劇團等演出團體一起為戲曲節暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
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彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，臺灣豫劇團今天在彰化縣政府表演「...
彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，臺灣豫劇團今天在彰化縣政府表演「香囊記」著名的「抬轎」精彩片斷，讓大家一睹為快。記者林宛諭／攝影
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彰化國際傳統戲曲節10月19至11月9日將登場，彰化縣長王惠美今天與臺灣豫劇團、南管國寶藝師林吳素霞、明華園天字團天王小生陳昭香等演出團體一起為戲曲節暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
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