素人畫家速寫彰化 大村公所熱鬧開展

2019-10-14 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



大村鄉公所積極推動地方藝文特色，資深媒體人蕭漢元過去雖然習慣用相機拍攝新聞畫面，但其實他從小就喜歡畫畫，他放下相機到醫院擔任公關後，就開始重拾畫筆，並嘗試「城市速寫」，用水筆、水彩和針筆，畫出他眼中的家鄉。從去年開始，他到各鄉鎮開速寫課程，帶著學生到處寫生，他說，速寫不需要技巧，只要有一顆熱誠的心、愛觀察的眼睛，人人都可以是速寫畫家。

蕭漢元說自己從小就喜歡畫畫，過去自學水彩、油畫，數年前開始嘗試「城市速寫」，並在各個社區開班推廣，分享速寫技巧，如今有30位、72件學員作品在大村鄉公所展出，蕭漢元的學生來自各行各業，包括工廠老闆、老闆娘、退休老師、銀髮族、家庭主婦、學生族、上班族、葡萄農以及醫院的護理長、新聞主播都有，雖然這些都是「素人畫家」，但卻用心描繪彰化街景、火車站、郵局，展現不同的素人角度與溫度。

大村班的56歲班長尤耀德說，他從國小之後就沒有機會畫畫，退休後跟著老師學習速寫，發現畫畫是一件很開心的事情，只要一支筆、一張紙，就可以走到哪、畫到哪。社頭班的學員賴玉婷說，剛開始學畫畫只是想要找一個興趣，但沒想到越畫越覺得有趣，如今每天睡前都要畫上兩筆，「畫畫能讓心靜下來，畫完後入睡，連睡眠品質都變好了」。