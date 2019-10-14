搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣推行敬老愛心卡，提供老人乘車優惠，但不少長輩反映，愛心卡僅能搭公車，使用範園受限，盼也能納入台鐵扣點服務；縣府社勞處表示，已主動聯繫台鐵洽談，立委許淑華也要求交通部調查各縣市社福卡參與台鐵扣點服務意願。

縣府社會及勞動處指出，縣內敬老愛心卡提供65歲以上和身心障礙者縣民每月儲值1000元額度免費搭乘公車，而全縣符合資格約12萬人，實際申請約6萬人，經常使用約3成，每年編列6000萬元經費，一年實際使用約5300多萬元。

「除了公車，火車行不行？」近年頻有南投長輩透過民代反映，縣內敬老愛心卡只限公車，但南投公車不普及，有時得轉搭火車接駁去台中、彰化等地就醫，或是去外縣市找親友，且火車也是大眾運輸工具，因此盼將台鐵也納入可使用範圍。

對此，南投社勞處表示，今年6月有主動接洽台鐵瞭解納入扣點服務事宜，除發現其他縣市也有類似需求，唯單一縣市辦理經費上看600萬元，台鐵因此建議由中央召集有需求縣市開會研商，取得共識並分擔費用再行推動為宜。