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南投消防員自費出國比賽奪冠 林明溱允發獎金

2019-10-14 17:20中央社 南投縣14日電

南投縣消防員林冠儀、林怡妏自費出國參加競賽奪冠，南投縣長林明溱今天接見表揚，並當場指示消防局長林聰吉要頒發獎勵金，未來也可編列相關預算，以鼓勵消防隊員參加競賽。

南投縣消防局中心碑分隊隊員林冠儀8月自費前往中國大陸成都參加世界警察和消防員運動會，分別在臥推93公斤量級、臥推加硬舉總和項目獲得1金、1銀；南投分隊隊員林怡妏10月與桃園市消防局組隊，自費參加馬來西亞吉隆坡野地救護比賽，擊敗多國好手奪冠軍。

林明溱今天表揚林冠儀、林怡妏，肯定並致謝兩人為台灣及南投爭光。對於兩人都是自費參加比賽，林明溱說，若中央公費名額不足，未來將請消防局編列相關預算，鼓勵消防隊員參加技能競賽，至於這次奪獎，也請消防局與縣府主計處研究可行方式頒發獎勵金。

林冠儀熱衷重量訓練，甚至自行找資源在分隊樓上打造訓練場，他說，世界警消運動會2年辦1次，看見學長參加比賽後，也很想與各國消防員競技，這屆比賽在中國大陸舉行，機票與食宿花費相對不高，因此得知後便加緊訓練，如願組隊參賽並有好成績。

已在南投縣消防局服務2年的林怡妏，當初獲桃園市消防局老同事邀約組隊，她說，這項比賽介於救護及救助技能之間，需利用有限器材進行斷肢緊急處置、渡河等項目，很開心能與各國好手切磋並觀摩，希望將所學到的救護技能及無價經驗帶回南投應用。

消防員林明溱
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