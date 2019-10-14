中央政策害慘台中 盧秀燕強力「除煤」

2019-10-14 16:20 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



面對台灣「除燃」政策大幅落後歐美各國，盧秀燕在議會回答議員質詢時表示，會依生煤管制自治條例，強力要求中火落實減煤。（photo by劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

為促使台中火力電廠減煤至1104萬噸，台中市長盧秀燕14日在議會答詢表示，「一定會強烈要求落實」；至於將採什麼手段，盧請議員讓她先保留；但她在回答議員質詢時也承諾，市府依法將對燃煤機組展延發電加以撤照。

議會14日針對空污防治專案報告進行質詢時，藍營議員大力拼擊中央「政策錯誤」害慘台中市民；綠營議員則多要求市府不能只針對中火；立場各異。國民黨議員黃馨慧、張瀞分質詢時，舉總統蔡英文自己的談話說，蔡最近表示，台灣沒有缺電的問題；既然如此，為何還要在台中火力電廠增設二部燃氣電廠，又不同意讓中火的4部燃煤機組除役？

藍議員李中甚至指出，蔡英文政府的「能源政策」是司馬昭之心，在未來增設燃氣機組之後，又不同意以核養綠，將隨時都會火力全開，犧牲台中民眾的健康。最近歐美國家正全力推動無煤家園，台灣在廢核政策之下，綠能又成本過高、增設不易，台灣的除煤政策大幅落後歐美各國。

國民黨議員林汝洲、黃健豪、李榮鴻、陳政顯指出，中火在台中設計27年以來，可說是台中人的痛；空污持續是最大單一空污源；在全球推動無煤環境之下，很難理解為何中央不同意在電力無虞下將燃煤機組除役。

民進黨議員李天生、何敏誠、邱素貞等人要求盧秀燕不能只聚焦於中火單一污染源。台中包括其他機動、逸散污染源所占比例仍高，環保局及其他相關局處都要全面動起來。何敏誠另提出數據說，林佳龍時代，針對空污處罰，一年僅1、2千萬元，盧秀燕上台後，至今已開罰4、5千萬元；盧不應只一再採取重罰。

盧秀燕在回答國民黨議員黃健豪的質詢時說，為防治空污，市府堅持要求中火將燃煤噸數依實際用量降4成。李中則問，若中火不依生煤管制自治條例確實減煤，市府要不要加以撤照？盧只回答：「依法辦理！」李中再問，市府有沒有權加以撤照？盧點頭表示市府依法有權針對燃煤機組的展延發電撤照。

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