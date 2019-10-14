彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化人犬衝突不斷，在大量民意下不再落實「精準捕捉」，只要民眾通報清潔隊盡可能協助捕捉犬隻，卻也造成縣內唯一的流浪犬收容所嚴重爆籠，原本容許數量161隻已攀升到353隻，有志工兩周前進到收容所發現多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有好的醫療資源，台灣防虐動物協會行文縣府要求恢復「精準捕捉」，停止扼殺收容動物福利。

「精準捕捉」是指清潔隊員獲報檢舉抓流浪狗時，需由檢舉民眾陪同指認，具攻擊性和威脅性的犬隻才執行捕捉，避免濫捕，台灣防止動物虐待協會專員陳庭毓說，近幾個月來彰化縣政府為化解民怨，採取積極捕捉收容，但並非所有犬隻都有攻擊性，將狗全都捉去關起來並不能解決問題，即便所方人員盡心盡力，犧牲自己的休假時間、自掏腰包添購藥物照顧貓狗，但在有限空間與醫療資源下，一時間湧進那麼多犬隻仍難以負荷，就怕重現當年「十二夜」 片中的慘況。

從事貓狗救援與貓狗管領技巧教學的魏大惟說，動保修法多次卻惹民怨，讓流浪狗問題不減反增，「餵養」是流浪狗爆量主因之一，國外重罰路邊餵養貓狗的民眾，台灣卻是結紮流浪狗後仍放任餵養，不重視飼主責任，才讓具攻擊性的流浪狗群體壯大，拉高環境負載力，導致犬隻每年生產次數與生產量倍增，公部門應落實對任意餵養行為的處罰。

為更了解流浪動物收容面臨的問題，魏大惟與特有生物研究保育中心這星期也將召集外縣市防治所、農業處與畜牧處人員進行交流會。