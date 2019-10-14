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彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56聯合報 記者林敬家／即時報導

彰化人犬衝突不斷，在大量民意下不再落實「精準捕捉」，只要民眾通報清潔隊盡可能協助捕捉犬隻，卻也造成縣內唯一的流浪犬收容所嚴重爆籠，原本容許數量161隻已攀升到353隻，有志工兩周前進到收容所發現多隻犬隻擠在狹小空間，生病受傷未能有好的醫療資源，台灣防虐動物協會行文縣府要求恢復「精準捕捉」，停止扼殺收容動物福利。

「精準捕捉」是指清潔隊員獲報檢舉抓流浪狗時，需由檢舉民眾陪同指認，具攻擊性和威脅性的犬隻才執行捕捉，避免濫捕，台灣防止動物虐待協會專員陳庭毓說，近幾個月來彰化縣政府為化解民怨，採取積極捕捉收容，但並非所有犬隻都有攻擊性，將狗全都捉去關起來並不能解決問題，即便所方人員盡心盡力，犧牲自己的休假時間、自掏腰包添購藥物照顧貓狗，但在有限空間與醫療資源下，一時間湧進那麼多犬隻仍難以負荷，就怕重現當年「十二夜」 片中的慘況。

從事貓狗救援與貓狗管領技巧教學的魏大惟說，動保修法多次卻惹民怨，讓流浪狗問題不減反增，「餵養」是流浪狗爆量主因之一，國外重罰路邊餵養貓狗的民眾，台灣卻是結紮流浪狗後仍放任餵養，不重視飼主責任，才讓具攻擊性的流浪狗群體壯大，拉高環境負載力，導致犬隻每年生產次數與生產量倍增，公部門應落實對任意餵養行為的處罰。

為更了解流浪動物收容面臨的問題，魏大惟與特有生物研究保育中心這星期也將召集外縣市防治所、農業處與畜牧處人員進行交流會。

彰化動物防疫所長董孟治說，目前員林收容所大狗超量43隻，小狗超量136隻，有的因健康狀況不佳，不易被領養，彰化縣今年有「浪狗有家愛心計畫」300萬元經費，動防所挑選較無被認養可能的犬隻，讓愛心民眾帶回養到終老，由縣府補助飼料、醫療及場所管理費用等8千元，目前已有近200隻被領養，希望能紓解目前收容所緊繃的狀況。

台灣防止動物虐待協會人員進到彰化員林流浪犬收容所發現病弱的狗。圖／志工黃小布...
台灣防止動物虐待協會人員進到彰化員林流浪犬收容所發現病弱的狗。圖／志工黃小布提供
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台灣防止動物虐待協會人員發現彰化員林流浪犬收容所內有多處傷口的犬隻，目前因爆籠難...
台灣防止動物虐待協會人員發現彰化員林流浪犬收容所內有多處傷口的犬隻，目前因爆籠難被立即發現處理。圖／志工黃小布提供
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彰化員林流浪犬收容所爆籠，應當作為走道、放風區的地方都堆滿狗籠。圖／志工黃小...
彰化員林流浪犬收容所爆籠，應當作為走道、放風區的地方都堆滿狗籠。圖／志工黃小布提供
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彰化員林流浪犬收容所狹小的籠舍最多僅適於收容2隻，如今卻塞了5隻。圖／志工黃...
彰化員林流浪犬收容所狹小的籠舍最多僅適於收容2隻，如今卻塞了5隻。圖／志工黃小布提供
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