客家歌舞快閃國道服務站 只為宣傳這場全國藝文賽

2019-10-14 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



全國中小學客家藝文競賽下月在台中市登場，各區初賽將於19日同步辦理，其中中區7縣市124校共167隊，近2500人齊聚南投縣暨南國際大學透過客語歌唱、口說藝術和戲劇等表演競技，今在國道3號南投服務區辦快閃宣傳記者會。

南投縣政府教育處指出，全國客家人口約800萬人，南投縣約占1成有77000多人，所以在客語納入國家語言之一前，就很重視客家文化的傳承，讓客家文化能持續的從小扎根茁壯，今年則獲中央補助辦理全國中小學客家藝文競賽中區初賽。

針對，此次中區初賽除動員縣內中小學合作，也串聯暨大等單位協辦，而今年競賽分為客家戲劇、口說藝術和歌唱等3類，各類又分成幼兒園、國小低、中、高年級和國中組等5個組別，獲勝隊伍將能代表中區參加11月16日全國總決賽。

而為讓更多民眾了解客家文化，看見學童從小扎根客家藝文和競賽表現，今天專程在國道3號南投服務區辦快閃宣傳記者會，透過國姓北港國小和埔里南光國小的精湛演出吸引民眾目光，並設攤以打卡換客家風情毛巾來宣傳19日初賽活動。