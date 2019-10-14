空汙？不菸不酒竟癌末！47歲癌末男積極抗癌反轉人生

2019-10-14 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市一名47歲的張姓業務員不菸不酒，作息正常，105年9月因為久咳未癒，就醫確診為肺腺癌4期，且癌細胞已骨頭轉移，得知當天猶如睛天霹靂。張姓業務員經接受基因型別檢測，發現是ALK基因突變，經接受健保給付標靶治療至今近3年，腫瘤縮小，骨頭不再疼痛，生活與正常人無異，今年9月還帶全家出遊義大利9天，積極抗癌。

中國醫藥大學附設醫院胸腔內科主任涂智彥說，肺癌危險因子包括空汙、抽菸、基因遺傳等，張姓業務員不菸不酒，作息正常，飲食正常，也有在運動，也沒有基因遺傳。肺癌死亡率高，但隨醫療進步，無論是化療或標靶治療，皆能適時地緩解症狀，目前已有更多新藥可協助，如健保已給付第一、二代標靶藥物，張姓業務員每天服用標靶藥物，生活如常，每月回診一次，不影響工作、旅遊，建議晚期患者與醫師討論治療計畫，積極治療。

中國醫藥大學附設醫院今天在急重症大樓1樓大廳，舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」衛教活動巡迴展，由中國附醫內科部副部長夏德椿、胸腔內科主任涂智彥、台灣全癌症病友連線理事長林葳媫等人共同揭幕，邀民眾響應，胸腔內科主任涂智彥現場分享罕見肺腺癌末期患者接受標靶藥治療成效。