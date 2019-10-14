台中10月17日全面收生廚餘 局處首長答不出來如何分類

2019-10-14 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中市議員黃守達質疑10/17各地清潔隊就要開始全市收運生廚餘，但多數民眾卻沒聽到消息，對生廚餘的分類很陌生，他問農業局長蔡精強，茶葉丶花材是否生廚餘，但都與環保局的宣導不一樣，黃守達要求環保局宣導不要慢半拍。

10月17日台中市就要開始全市收運廚餘，環保局也預估年底將可達到單日45至50公噸的收運量。

黃守達指出，他收到全市收運的公文後就開始留意，發現選區內的民眾沒收到通知，有些里長也不知道，更沒聽到宣傳。遍查環保局專案報告、網站、臉書粉專都沒有10月17日的日期。黃守達現場詢問盧秀燕市長與環保局長吳志超，兩人都答不出來。

黃守達強調，不僅收運日期宣傳慢半拍，連生廚餘分類標準也相當模糊。生廚餘在各縣市的標準都略有不同，許多人容易將過去的「堆肥廚餘」跟「生廚餘」搞混。

黃守達根據環保局發布的新聞稿，詢問農業局長蔡精強茶葉渣與花材是否為生廚餘，局長都答錯。黃守達説，由此可見市府各局處內部標準不一，未來全市生廚餘回收勢必問題重重。