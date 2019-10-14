秋天饗宴 中市親子音樂季結合舞蹈嘉年華

2019-10-14 12:57 中央社 台中14日電



秋天正是出遊的好時節，台中市政府將於11月2日在夏綠地公園舉辦親子音樂季及國際舞蹈嘉年華，有音樂演出及舞蹈踩街，副市長楊瓊瓔今天歡迎大家屆時一起同樂。

台中市新聞局上午在市府舉辦2019台中親子音樂季宣傳活動，楊瓊瓔、台中市新聞局長黃國瑋、法制局長李善植、運動局長李昱叡等人共同宣傳。

楊瓊瓔致詞時表示，今年親子音樂季結合闖關、音樂、舞蹈，韓國超人氣卡通「救援小英雄」也會到場陪伴大家，歡迎大小朋友相揪到夏綠地公園參加活動。

黃國瑋指出，去年首屆親子音樂季約有1萬多人參與，今年親子音樂季相當不一樣，除有闖關遊戲、文創市集、邀請15組表演團體，更結合舞蹈嘉年華，大小朋友可同時參加2種活動，盼吸引更多人共襄盛舉。

新聞局表示，今年親子音樂季表演團體邀請原舞曲文化藝術團、立方體藝術、Choco Lava人聲樂團、小丑默劇團、聲五洲掌中劇等演出；舞蹈嘉年華則圍繞著夏綠地公園周邊道路表演踩街舞蹈。

親子音樂季活動也特別爭取韓國授權，讓卡通「救援小英雄」以代言人身分參加，增加與小朋友間的共鳴，現場有救援小英雄裝置藝術、拍照背板、文創市集、親子遊樂設施、闖關遊戲等；救援小英雄4名主角更將在第2天帶來唱跳演出，歡迎全家一起來同樂。