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2020台灣燈會在台中 預計招募5000名志工現有近4000人

2019-10-14 11:33聯合報 記者游振昇／台中即時報導

2020台灣燈會在台中舉辦，預計招募至少5000名志工，目前已有近4000人報名，台中市府歡迎市民踴躍報名共襄盛舉。

中市府為迎接「2020台灣燈會」，各局處正緊鑼密鼓展開各項籌備工作，包括各項宣傳規劃、志工招募、燈區規劃、花燈製作、交通接駁規劃等，全力以赴積極籌備中，希望能呈現最別出心裁、令人印象深刻的台灣燈會。

中市觀旅局長林筱淇表示，這次燈會以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色，以「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」為主題，分別於今年12月21日在文心森林公園，明年2月8日在后里森林園區及馬場園區盛大登場。

「2020台灣燈會」主展區后里森林及馬場園區，自109年2月8日至2月23日共計16天；副展區文心森林公園則自108年12月21日至2月23日止共計65天。主展區后里森林園區規劃有倡議社區與環境共存的「里山大地燈區」、展現台中各區特色的「29花燈車燈區」，另外，因此次園區座落在軍事營區，也特別規劃了「軍事燈區」；馬場園區則依園區特色規劃為具動物園歡樂氛圍的「動物狂歡燈區」，還有3D數位投影結合視覺與聽覺的「數位藝術中心」、以及展現台中產業能量的「產業讚聲燈區」等，此外，除邀請並鼓勵在地表演團體參與，也規劃國際知名高空特技表演團隊來台中演出。

2020台灣燈會將在台中后里馬場等地舉辦。圖／台中市觀旅局提供
2020台灣燈會將在台中后里馬場等地舉辦。圖／台中市觀旅局提供
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