2020台灣燈會在台中 預計招募5000名志工現有近4000人

2019-10-14 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



2020台灣燈會在台中舉辦，預計招募至少5000名志工，目前已有近4000人報名，台中市府歡迎市民踴躍報名共襄盛舉。

中市府為迎接「2020台灣燈會」，各局處正緊鑼密鼓展開各項籌備工作，包括各項宣傳規劃、志工招募、燈區規劃、花燈製作、交通接駁規劃等，全力以赴積極籌備中，希望能呈現最別出心裁、令人印象深刻的台灣燈會。

中市觀旅局長林筱淇表示，這次燈會以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色，以「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」為主題，分別於今年12月21日在文心森林公園，明年2月8日在后里森林園區及馬場園區盛大登場。