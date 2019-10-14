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打噴嚏咳嗽運動都在漏尿… 醫：3成女性有困難僅6%就醫

2019-10-14 10:56聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

45歲粉領族育有3子，不但運動會漏尿，連日常打噴嚏、咳嗽就會有些微尿液滲漏到內褲上，怕同事聞到異味，上班都要多帶幾條內褲，後經接受3次陰道雷射治療後，跑步、打噴嚏、咳嗽都不再出現漏尿情形，擺脫漏尿的尷尬。

台中澄清醫院美容醫學科主治醫師張瑋庭說，台灣有應力性尿失禁困擾的女性約有三成，其中僅2成，也就是約6%女性會求診，主要患者因隱疾害羞，或認為是生產、老化現象。他強調，即使是輕度的應力性尿失禁，若不治療易惡化，甚至長時間維持潮濕、護墊不及更換，出現外陰部的濕疹，或是黴菌感染，建議有漏尿問題的女性，先到醫院就診評估嚴重度再後續進行適當治療，避免症狀惡化。

張瑋庭說明，應力性尿失禁是在運動，提重物，咳嗽，噴嚏等增加腹壓的情況下，因為膀胱壓力上升，及外尿道括約肌鬆弛，導致尿液外漏。一般常見在多產婦，停經後婦女、或是曾經接受股盆腔腹部手術者患者。漏尿會大大影響到患者的生活品質，甚至影響到患者的性生活，性行為時有漏尿、或尿液的味道而減低性行為的意願。

張瑋庭指出，目前針對應力性尿失禁會先評估嚴重程度，如果症狀輕微，可以先從生活作息調整，包括避免憋尿、減重、少喝含咖啡因會刺激利尿的飲料。另外還有許多非侵入式的方式，包括凱格爾運動、行為治療、口服藥物。

張瑋庭說，尿失禁治療輔助療法，像是陰道雷射治療，透過雷射光熱效應，刺激陰道周邊膠原蛋白再生與重組，並提升尿道支撐力，刺激骨盆筋膜組織緊緻，改善骨盆底支持系統，使外尿道括約肌閉鎖，進而改善漏尿困擾。症狀是屬於嚴重程度，就會需要進行手術治療，例如：膀胱頸懸吊手術。

醫師張瑋庭建議，有漏尿問題的女性，先到醫院就診評估嚴重度再後續進行適當治療，避免...
醫師張瑋庭建議，有漏尿問題的女性，先到醫院就診評估嚴重度再後續進行適當治療，避免症狀惡化。圖／醫師張瑋庭提供
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尿失禁
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