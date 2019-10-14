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一日雙塔「吸安」失言惹議 議員要求柯文哲驗尿

2019-10-14 10:49聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲挑戰「一日雙塔」成功的成績，至今仍讓不少人津津樂道，不過柯文哲昨到台中，陪同民眾黨提名的中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委參選人張睿倉在大雅早市拜票，與永興宮副主任委員陳連生聊天時，被問到騎一日雙塔是否有吃什麼「好料」（補品）？不料柯文哲竟開玩笑說「吃安、吃安非他命」，儘管民眾黨事後緊急滅火，強調是趣味的比喻，不過依舊引發失言的批評。

柯文哲今上午到市議會專案報告時，「吸安」的議題也成為外界關注焦點之一。國民黨台北市議員汪志冰質疑，市警局為了反毒，費盡洪荒之力，柯文哲卻猶如絆腳石一般。

對此，柯文哲表示，那個是在開玩笑的，私底下的談話，卻給人家偷錄音，太過分了。

柯文哲解釋，那是有前後文的，對方是在問一日雙塔到底吃了什麼，自己說「沒有沒有」，但對方一直追問，又說醫生都會藏一手，自己就很無聊的說「安非他命」，聽的人也知道自己是開玩笑的，但媒體硬要寫，覺得太有目的了。

不過汪志冰批評，你常常私底下失言，「吸安」只是再添一筆，但當市長，哪裡還有私底下的空間。柯文哲則說，成熟的國家應該還是有，這是不文明的，所以政治人物最後看起來假假的就是這樣子。

汪志冰隨後當場要求市警局長陳嘉昌，在專案報告結束後，立刻帶柯文哲去驗尿，如果有就抓去勒戒，如果沒有吸毒就是妨害公務。

汪的要求，讓陳嘉昌一陣尷尬，隨後僅說，前因後果我們會了解，市長絕對全力支持警察緝毒。

台北市長柯文哲。圖／報系資料照
台北市長柯文哲。圖／報系資料照
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柯文哲汪志冰陳嘉昌
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