他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19 聯合新聞網 綜合報導



網友點了一盤紅燒豆腐，卻送上一盤白淨豆腐。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

有網友發文指出，趁假日到日月潭社水碼頭遊玩時，到附近店家享用午餐，並點了一盤要價80元的紅燒豆腐，沒想到老闆卻送上一盤白白淨淨的豆腐，此文一出，自稱店家的人激動回應，「房價很高，買得起再說這盤菜貴。」

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」指出，連假期間到日月潭旅遊觀光，並隨意挑了間餐廳吃午餐，其中他點了一份紅燒豆腐的小菜，但老闆送餐時，卻送上一小盤只加有紅蘿蔔、木耳和青蔥的白色豆腐，原po一度懷疑的向店家詢問，沒想到卻只得到老闆回應，「這就是紅燒豆腐」。

原po表示，這盤小菜要價80元，卻是盤看似毫無調味的豆腐，直呼他出門遊玩的心情都被搞砸了。

此文一出，網友紛紛底下留言，「撇開價錢，說好的紅燒呢？」、「看起來像是酸辣湯撈出來的料」、「這不是涼拌豆腐嗎」，但也有人指出，盡量別在觀光區用餐，很容易遇到雷的店家，若無標示價格的店家最好問清楚價錢。

不過，也有一名自稱這是家人店面的網友出面回應，「這家店要價5-6千萬，你們買得起來做生意再說這盤很貴好嗎，真的很不會看地方亂發飆。」

此說法一出，許多網友不能接受的回應，「所以菜名跟菜不符與五千萬有關嗎？貴可以理解啊，東西要端的出來，價錢要表示啊！有人說不能貴嗎？」、「5千多萬的廚房煮不出紅燒豆腐嗎？神邏輯，所以改天我去圓山大飯店吃飯點豆腐，他們可以上一盤黃豆給我嗎？」