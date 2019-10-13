彰化媽祖祈福文化節 明年爐主王功福海宮

2019-10-13 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣媽祖祈福文化節在伸港鄉福安宮一連三天活動，今天進入最後一天活動高潮，除了晚間的公益晚會演出，下午也舉行聯合祈福典禮，並由彰化縣長王惠美擲筊請示結果明年由王功福海宮為爐主宮，主辦彰化媽祖文化節活動。

彰化縣媽祖祈福文化節今年起轉型，每年活動主要在爐主宮所在地鄉鎮市辦大型活動，不再做跨鄉鎮的遶境，而改由各鄉鎮13個參與宮廟媽祖齊聚主辦廟宇參與盛會，也讓信徒可以一次拜13宮廟媽祖。

今天下午在聯合祈福典禮中，在伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、溪湖福安宮等13間媽祖駕前，王惠美擲筊請媽祖賜杯，結果由王功福海宮獲得2個聖杯，確定接任2020年爐主，

而今年新加入的溪湖福安宮今年開始參與盛會，明年再正式加入團隊，後年才參加擲爐主。

王惠美表示，今年縣府創新舉辦的媽祖祈福文化節充分將文化、產業、觀光及公益等主題結合在一起，讓民眾更深入認識伸港、認識彰化，縣府結合廟方與產業及民間資源，共同將地方行銷出去，創造更多商機，三天中每天約有2萬人次遊客前來，活動中也讓許多年輕人了解傳統戲曲如歌仔戲及布袋戲等，更熟悉在地文化。