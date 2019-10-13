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彰化觀光導覽協會推套裝遊 699包交通還有伴手禮

2019-10-13 21:17聯合報 記者林宛諭／即時報導

彰化縣觀光導覽解說協會推出八卦山一日遊、古蹟巡旅、生態潮間帶等導覽旅遊，彰化縣觀光導覽解說協會理事長吳文雄說，彰化旅遊仍有交通等瓶頸，所以最近他們也試辦導覽交通一手包旅遊套裝行程，希望能帶動彰化深度旅遊商機，留下更多觀光客，不要讓遊客到彰化只是蜻蜓點水。

吳文雄說，發展彰化觀光努力空間還很大，應該健全交通和加強行銷，而不是只辦一、二天的活動而沒有延續性，今年9月他們不惜成本推出北彰導覽一日遊首發團，包含遊覽車交通接送、午餐、伴手禮和保險及導覽解說的一日遊，一人收費只要699元，事先在網路上接受報名，25人即成團。

北彰導覽首發團一日遊行程包括有八卦山風景導覽、芬園米粉廠、福榕宮泡麵土地公、芬園寶藏寺、台塑生醫健康悠活館、工藝之家黃文彬精瓶美、冰棍兄弟、牛蒡茶產業等行程豐富的一日遊。

吳文雄說，未來還會把導覽一日遊行程再延伸到各鄉鎮市，包括彰化旅遊三大軸線八卦山稜線生態遊、平原線(古蹟、人文、產業巡禮)、海岸線(生態、潮間帶、廟宇)等深度之旅，以往外地遊客覺得到彰化旅遊交通比較不方便，他們也比照如旅遊勝地墾丁業者出動遊覽車或小巴等接送才能帶進更多觀光客，並會結合觀光工廠等在地產業行銷。

社頭鄉樂活觀光工廠經理江珮斳說，導覽協會若能把在地產業與生態、農業旅遊等做整合，會讓遊程更有吸引力，像社頭鄉是全省有名的織襪產業區，但因位於南彰，以往也覺得業者都是單打獨鬥，若能有整合行銷平台，把更多全省遊客帶到彰化更好。

江珮斳說，像樂活觀光工廠最近就開發了用台灣柿子為原料的柿子染，讓遊客可以自己DIY做柿子染的個人特色襪，這些產業新創意，若能與導覽平台做更密切即時的配合，也能讓遊客更容易取得旅遊資訊。

彰化觀光導覽協會臉書網站也常行銷彰化各鄉鎮特色活動，及旅遊行程。記者林宛諭／翻攝
彰化觀光導覽協會臉書網站也常行銷彰化各鄉鎮特色活動，及旅遊行程。記者林宛諭／翻攝
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彰化縣有不少特色產業觀光工廠，像樂活襪之鄉博物館最近就推出DIY做柿子染的個人特...
彰化縣有不少特色產業觀光工廠，像樂活襪之鄉博物館最近就推出DIY做柿子染的個人特色襪，未來也希望把產業新創意與導覽平台做更密切即時的配合行銷。圖／樂活襪之鄉博物館提供
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彰化縣有不少特色產業觀光工廠，像樂活襪之鄉博物館最近就推出DIY做柿子染的個人特...
彰化縣有不少特色產業觀光工廠，像樂活襪之鄉博物館最近就推出DIY做柿子染的個人特色襪，未來也希望把產業新創意與導覽平台做更密切即時的配合行銷。圖／樂活襪之鄉博物館提供
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彰化縣有不少特色產業觀光工廠，像樂活襪之鄉博物館最近就推出DIY做柿子染的個人特...
彰化縣有不少特色產業觀光工廠，像樂活襪之鄉博物館最近就推出DIY做柿子染的個人特色襪，未來也希望把產業新創意與導覽平台做更密切即時的配合行銷。圖／樂活襪之鄉博物館提供
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觀光工廠遊覽車

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